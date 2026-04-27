新莊運動公園停車場廣場地坪破損 竟是打羽球惹禍

新莊運動公園地下停車場下沉式廣場設計著重排水功能，不適合當作運動場地。（圖由新北市交通局提供）

有民眾日前在新北市新莊區新莊運動公園地下停車場下沉式廣場從事羽球活動，導致地坪磁磚破損。交通局今天表示，這處廣場原先設計著重排水功能與通行需求，並非供運動使用，目前已完成場地修復，將加強警示。

交通局停車管理科科長吳清哲說，新莊運動公園地下停車場的下沉式廣場空間原非供運動使用，採高架石材地板設計，具有抗噪、減震、防滑、耐磨及減輕結構負荷等特性，並結合專業工法，建置完善的集排水系統；因下方為高架構造，透過地板間隙進行雨水導流與收集，可有效提升排水效率，並降低地面濕滑風險，雨水也可回收再利用供植栽澆灌，落實節能減碳與環境永續。

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吳清哲說明，下沉式廣場設計主要著重排水功能與通行需求，若在上方奔跑、跳躍或激烈運動，容易對地坪結構造成負荷，導致石材或磁磚破損。此次事件即是民眾在現場打羽球，因頻繁移動與跳躍，造成局部地坪受損。

交通局已於第一時間完成修繕，恢復場地原有功能，並將於現場增設警語，提醒民眾避免在該區域從事運動或其他可能影響地坪結構的行為，以維護公共設施安全與使用品質。

交通局呼籲，公共空間設計皆有其使用目的與限制，民眾應遵守規範，避免不當使用造成設施損壞，影響整體環境與其他用路人權益，未來將加強巡查與宣導，確保公共設施妥善維護。

有民眾在新莊運動公園地下停車場下沉式廣場打羽球，造成地坪破損，目前交通局已修復。（圖由新北市交通局提供）

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