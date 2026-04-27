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    商品標示就是商品「身分證」 南市稽查不合格樣態、類別看這裡

    2026/04/27 22:10 記者楊金城／台南報導
    稽查商品標示是否正確、完整。（南市經發局提供）

    稽查商品標示是否正確、完整。（南市經發局提供）

    商品標示就是商品的「身分證」，標示資訊透明與正確才能讓消費者安心選購，台南市經濟發展局聯合第一線公所稽查商品標示，不合格的樣態以未標示製造時間、商品原產地、成分材料為前3大違規，前2年標示不合格的類別則依序為廚房用品、服飾類、文具類、織品、手機保護貼殼套類、祭祀用品。

    南市經發局副局長蕭富仁今天（27日）指出，經發局為保障消費者權益並維護市場交易秩序，長期推動商品標示稽查與輔導作業，採取抽檢、講習輔導和評核績效3管齊下，確保民眾在選購商品時有清楚依據。

    在抽查方面，市府與全市37區公所第一線稽查人員，深入百貨公司、量販店、超市及傳統零售通路辦理定期稽查，另每季配合經濟部專案加強抽檢，去年在台南市共抽查商品7027件，其中6379件合格，不合格648件，不合格率為9.22%。對於不合格業者，經發局秉持「輔導優先、裁罰為輔」原則，逐案協助釐清標示規範，確保改善後再行上架。

    為提升商品標示查核效率，也讓法規落實更具一致性與提高業者守法遵循相關規範，經發局局長張婷媛表示，每年固定辦理4場專業講習說明會，其中針對公所查核人員辦理2場次，強化第一線人員對商品標示法規的專業能力；針對製造商、販售商及進口商也辦理2場次講習。

    在評核績效上，經發局透過評核與獎勵機制，鼓勵各區公所精進業務。最近的考核由永康、北區及學甲區公所榮獲前3名，南市在經濟部督導評比中也再次榮獲「優等獎」。

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