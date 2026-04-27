大巨蛋開唱釀「地震」 議員籲找專家評估補強、有能力的政府可做好管理

台北大巨蛋。（資料照）

日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」25、26日晚上7點在台北大巨蛋開唱，吸引數萬名粉絲朝聖，周邊信義區居民以為是地震，住家也跟著晃動，在地民代皆說持續督促相關單位，確保居民生活品質不受影響。民進黨議員許淑華表示，市府應找專家學者、結構技師共同評估是否需要補強，並要求遠雄負擔強化設施與設備費用。國民黨籍議員秦慧珠說，有能力的政府可以在發展演唱會經濟的同時，兼顧社會秩序安寧與住戶品質。

針對演唱會引發「蛋殼外共振」問題，許淑華說，去年就已要求遠雄強化相關環境監測機制，包括噪音量測、建築震動及結構安全等面向，都應建立完整且持續的數據紀錄，唯有透過科學化、系統性的監測資料，才能客觀釐清影響程度，作為後續改善與調整的重要依據。

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「勿將矛頭指向買票入場的歌迷！」她也指出，房屋震動攸關民眾生命安全問題，市府應找專家學者、結構技師共同評估是否需要補強措施，並要求遠雄負擔強化設施與設備的費用，市府應展現更積極的態度，以免被民眾認為是在擺爛、把關不力，明明可以達成歌迷、居民、市府與遠雄三贏，為何不做？

有居民反映將演唱會從晚上改至下午，秦慧珠說，真正的重點在於震動程度已超乎居民可以忍受的標準，發展粉絲經濟或演唱會經濟固然重要，但也要兼顧社會秩序安寧與住戶生活品質，「沒有人有權利要求犧牲別人的權益，來成就自己的發展」，如果公共政策引起諸多爭議，就有檢討必要，相信有能力的政府可以做好平衡管理。

「大巨蛋應比照小巨蛋訂定管理辦法。」秦慧珠建議，體育局應要求遠雄訂定避免震動影響房屋居住品質、擾鄰的防震規則，交給市府審核後送至議會備查，市府跟議會可以共同監督，多道把關。

體育局說，大巨蛋震動監測及敦親睦鄰作為，均納入營運績效評估，目前以透過工作人員舉牌及螢幕播放等方式，宣導現場觀眾拍手代替跳動，降低對社區的影響，有關里長建議曲目調整及時段提早，也會提供給主辦單位及遠雄研議參考。

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