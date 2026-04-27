老鼠入侵陸龜展場木柵動物園急抓 洪婉臻籲徹查：這種「龜鼠感」並不好

設置仿岩防護金屬網，避免老鼠從外部咬穿進入。（動物園提供）

社群平台「脆」上昨有民眾貼文，指台北市立動物園陸龜展場內出現老鼠，民進黨籍議員洪婉臻今在議會教育部門質詢指出，這種「龜鼠感」並不好；民眾黨籍張志豪也質疑，動物園是否成為老鼠天堂？木柵動物園回應，發現入侵亞成鼠後，保育員立即捕捉移除並檢查防鼠設施，但未見破壞，擔心是從屋頂掉落至展場個體，將持續巡檢。

張志豪說，大安區正在處理鼠患的問題，文山區的動物園怎麼也出現老鼠，關切老鼠是否首次出現？還是已有前例，情況有無比以前更嚴重？要求園方確認老鼠出入範圍與數量，並指老鼠身上可能帶有多種病原體，應注意動物身體健康。洪婉臻也提醒市府不要製造「龜鼠感」，應全面徹查，務必做好防治措施。

請繼續往下閱讀...

園方指出，動物園因緊鄰山區，是動物入侵的高發生區，園內時時都會巡檢與強化防野鼠入侵的防護，倘若發現入侵狀況，也會立即捕捉移除，並且檢查防護是否有缺損之處。射紋陸龜展場2至3月再次進行防鼠措施，持續設陷阱捕捉與移除，施作後至昨日前未再有入侵，26日發現入侵亞成鼠後，保育員立即捕捉移除，經查防鼠設施未見破壞，擔心是從屋頂掉落至展場個體。

園方補充，很多展示場採半自然或與戶外連通設計，鼠類不可能從環境中完全消失。考量動物活動場的自然性與動物福利，會持續加強鼠類管理與巡檢移除，降低風險、即時處理，動物也有定期健檢，目前將持續巡檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法