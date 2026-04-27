防禦駕駛學起來 桃園12萬學生受惠

「桃園市學生自行車駕照」以教學與騎行測驗讓學生理解路權、正確安全與防禦觀念。（記者李容萍攝）

桃園市教育局強化學生交通安全觀念，提升自行車騎乘防禦能力與風險感知，推動「防制學生交通違規及事故計畫」，補助高中以下學校舉辦行人與乘客安全講堂、機車騎乘教育，更有自行車騎乘教育與「考照、發照」儀式，近3年計有300校、約12萬名學生受惠，成功降低事故發生率。

教育局長劉仲成表示，此計畫自2009年推動，每年補助約120所學校、投入經費近百萬元，約有4萬5000名學生參與，課程透過真實案例的震撼，引導學生討論事故原因，讓學生了解正確的騎車要領，也明白「無照駕駛」並非勇氣的表現，而是對生命的不負責任。

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劉仲成說，此計畫的亮點莫過於「自行車考照」，結合對生命的「自我責任感」與「榮譽感」的考驗，透過教學與騎行測驗，讓學生理解路權與正確安全及防禦駕駛觀念，最終領到一張專屬的「桃園市學生自行車駕照」，透過儀式感，讓孩子意識這不只是一張證書，也肩負著守護他人安全的責任。另外，微型電動二輪車已成為許多學生的通學選擇，此計畫也將新型載具及自行車的騎行規範納入教學重點，以「防禦性交通行為」教導學生預判潛在危險。

據交通部統計，桃園市去年12歲前兒童交通事故發生數，騎乘腳踏車有130件，較前年137件，減少5.1％；13至17歲少年騎乘機車事故533件，較前年808件減少34％，騎乘腳踏車事故417件，較前年354件減少17.8％，顯示「防制學生交通違規及事故計畫」已具成效。

市警局交通大隊長林東星表示，桃園市在多項交通指標上呈現大幅下降趨勢，尤其少年無照駕駛與年輕人駕車風險相當明顯改善，可見近年推動的車輛路口不停讓行人執法專案及校園周邊通學路徑的優化已發揮實質成效。

至於去年13至17歲少年自行車騎士死傷614人，較前年497人增加23.5％；無照機車騎士死傷473人，較前年713人減少33.7％。交通大隊分析在無照機車管控變嚴後，少年轉而使用微型電動二輪車或電輔車作為代步工具，但對於路權觀念及車速管控仍顯不足。警方將持續針對少年族群，重點強化微型電動二輪車合法騎乘觀念，並藉由執法與教育雙管齊下，維護道路交通安全。

「桃園市學生自行車駕照」以教學與騎行測驗讓學生理解路權、正確安全與防禦觀念。（桃園市教育局提供）

「自行車考照活動」結合對生命的「自我責任感」與「榮譽感」的考驗。（記者李容萍攝）

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