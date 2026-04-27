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    首頁 > 生活

    基隆千祥橋河岸冒油污 環局布吸油棉索攔截

    2026/04/27 21:01 記者俞肇福／基隆報導
    靠近新北市汐止區的基隆河千祥橋段河岸，今天（27日）下午發現油污，環保局據報出動吸油棉索攔截。（基隆市環保局提供）

    靠近新北市汐止區的基隆河千祥橋段河岸，今天（27日）下午發現油污，環保局據報出動吸油棉索攔截。（基隆市環保局提供）

    靠近新北市汐止區的基隆河千祥橋段河岸，今天（27日）下午發現油污，基隆市環保局接獲通報，立即派員趕抵現場，於堵南抽水站閘門處布設吸油棉索攔截，目前已無持續排放情形，基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局將持續追查污染源。

    馬仲豪表示，基隆市環保局在今天下午1時23分接獲新北市環保局通報，指基隆河千祥橋段河岸有油污，稽查人員於下午1時50分抵達現場，發現堵南抽水站閘門處有油污。

    馬仲豪說，為避免污染持續擴散至基隆河道，環保局稽查人員在堵南抽水站閘門處，布設2道吸油棉索攔截油污，經同步檢測水質，酸鹼值pH 7．85、水溫攝氏26．2度、導電度169．8μS/cm，屬於正常範圍內，並無任何異狀。台灣自來水公司接獲通報後，派員到場採集水質檢驗後也無任何異常。

    稽查人員隨後溯源搜查抽水站逕流口，發現污水排出口在八德路48號方向下水道陰井，但在路面溝渠未查獲可疑污染跡象。環保局指出，經搜查現場已無持續排放情形，明天（28日）將前往排出口持續追查可疑污染源。

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