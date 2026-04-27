週三大雨襲台！把握週二好天氣 東台灣防雷陣雨

週二南方水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部地區降雨機率增加，偶有短暫陣雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

週二（27日）東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，東半部高溫達28、29度，西半部則來到31至33度。天氣風險公司提醒週三鋒面接近台灣，各地天氣不穩且氣溫明顯下滑，外出注意調整衣物。

中央氣象署預報，週二南方水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部地區降雨機率增加，偶有短暫陣雨，特別是花東地區雨勢較明顯，局部甚至有雷雨出現，外出請記得攜帶雨具備用，而西半部地區雲量增多，大致仍為多雲到晴、高溫悶熱，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下午出門請留意天氣的變化。

溫度方面，白天高溫在東半部為28、29度，西半部則來到31至33度，尤其南部近山區溫度會再更高一些，感受高溫偏熱，外出請多補充水分，而各地低溫普遍為21至23度。

離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，23至29度；金門多雲時陰短暫陣雨或雷雨，21至28度；馬祖多雲時晴，18至23度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週二受到高壓迴流影響，環境轉為偏南風，且水氣略增，各地氣溫與週一相近且大致仍為晴時多雲天氣，不過午後山區有局部熱對流發展機會，可能帶來短暫降雨。

週三至週四受到鋒面接近、通過及後續東北季風南下影響，各地天氣將由北至南逐漸轉為趨不穩定，轉為陰有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，預測降雨仍以中北部至東部較為明顯，越往南部影響相對較小。氣溫方面，週三仍較悶熱潮濕，週四則因東北季風及降雨影響而明顯下滑轉涼，氣溫變化幅度較大，請留意衣物調整。

紫外線指數方面，週二所有縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，白天高溫在東半部為28、29度，西半部則來到31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二所有縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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