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    首頁 > 生活

    大巨蛋啟用不到3年累罰240萬 陳怡君：地下停車場也漏水

    2026/04/27 21:55 記者董冠怡／台北報導
    美食街往停車場及捷運方向，出現天花板連接縫不斷滲水。（陳怡君提供）

    美食街往停車場及捷運方向，出現天花板連接縫不斷滲水。（陳怡君提供）

    台北大巨蛋2023年底啟用，市議員陳怡君今在議會教育部門質詢指出，2023年至今年3月統計，45次雨天檢測記錄中，有35次都在漏，屋頂、貓道至觀眾席無一倖免，但市府屢屢「高高舉起、輕輕放下」，體育局累計開罰遠雄240萬元，漏水問題仍未徹底解決，24日又在大巨蛋地下3樓停車場發現，天花板因漏水而大片落漆，形成小水灘。體育局回應，會要求遠雄儘速修繕，維護民眾使用權益；遠雄至截稿前未回應。

    陳怡君表示，大巨蛋是台灣演藝賽事的重點地標，也是國際遊客常造訪的據點，但漏水問題從未徹底解決，攤開大巨蛋因漏水而挨罰紀錄，顯示2024年體育局偕同土木技師會勘，開罰2次總計190萬元，去年再因演唱會及球賽發生漏水，連續開罰4次共50萬元，累計240萬元，不過罰款未能完全解決漏水問題。

    她提到，24日至大巨蛋停車場時，發現地下3樓天花板因漏水嚴重，出現大片落漆，一整排牆壁滴滴答答的水滴落下形成小水灘，柱子旁也滲出水痕，造成地面積水。此外，美食街往停車場及捷運方向，出現天花板連接縫不斷滲水，旁邊就是電梯，路人經過恐滑倒。

    另遠雄說要用「室內GPS」、「熱顯像儀」、「更高耐候性防水膠帶」，治標不治本。陳怡君質疑，市府完全沒輒，若監督漏水沒有魄力「形同放水」，再不重視恐將釀成更大民怨。

    對於大巨蛋地下3樓停車場等處漏水、天花板破損，體育局回應，將找專家會勘並要求遠雄盡速修繕。大巨蛋BOT案營運許可期限至2062年3月7日止，預計今年7月召開去年度營運績效評估，後續將依委員審議結果，循契約相關規定辦理。如連續2年評分低於70分，市府得予以終止合約。

    天花板漏水。（陳怡君提供）

    天花板漏水。（陳怡君提供）

    牆壁滴滴答答。（陳怡君提供）

    牆壁滴滴答答。（陳怡君提供）

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