AI判讀即時連線 基隆商工、勤益科大發表「無人機監測基隆河」計畫

國立基隆商工與國立勤益科技大學簽訂合作意向書，右為基隆商工校長林子建、中為勤益科大電資學院院長程榮祥。（國立基隆商工提供）

國立基隆商工與國立勤益科技大學簽訂合作意向書，攜手推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天（27日）舉行成果發表會，盼透過無人機巡檢與人工智慧辨識，提升河川監測效率。

基隆河去年發生排放廢水污染，導致基隆市和新北市汐止區14萬餘戶用水受影響；今天發表會現場也設置「Demo展示區」，模擬倒入污染液體，展示AI系統即時判讀異常狀況，並連線無人機示範自動化取樣流程。

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負責的基隆商工航空電子科教師蔡宗和表示，已初步完成以基隆七堵區大華橋為中心100公尺基隆河段建模作業，希望能持續推動計畫，優先完成基隆市境內的基隆河段建模，期盼基隆市政府挹注資源共同合作，未來能將技術轉移給市府或相關單位，減少巡查河川人力。

基隆商工校長林子建說，基隆商工航電科長期以無人載具應用為核心，推動學生培養智慧應用及跨領域整合能力，這次與勤益科大電資學院合作，不僅能拓展學生對智慧科技應用的視野，也讓技職教育與「大學社會責任實踐」（USR）精神進一步落實。

勤益科大電資學院院長程榮祥指出，這次結合基隆在地場域與智慧科技應用，正是大學社會責任實踐（USR）精神的具體展現。透過跨校合作，不僅促進教育資源共享，更為未來智慧城市、環境永續及科技治理等發展方向奠定良好基礎。

國立基隆商工與國立勤益科技大學簽訂合作意向書，攜手推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天（27日）舉行成果發表會。（國立基隆商工提供）

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