整合優惠、點數與抽獎 住宿台南好康三重送5/1開跑

南市觀旅局攜手旅宿業者推出「住宿台南－好康三重送」活動。（台南市政府提供）

南市觀旅局攜手旅宿業者推出「住宿台南－好康三重送」，5月1日開跑，活動整合住宿優惠、點數折抵及抽獎。市長黃偉哲今天於活動宣傳邀民眾平日來台南賞遊住宿，享優惠、拿點數，還有機會抽中逾百萬元好禮。

黃偉哲指出，5、6月為傳統旅遊淡季，市府攜手旅宿業者推出多項平日限定的好康優惠，讓旅客以更實惠方式體驗台南美食、文化與生活風情；誠摯邀請海內外旅客把握機會造訪台南，享受輕鬆愜意的城市旅行，參與抽獎同時增添旅遊樂趣。

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本次「住宿台南－好康三重送」活動包含從住宿折扣到消費回饋再到抽獎，讓旅客「住越多、省越多、玩越多、賺越多」。

住宿優惠方面，結合30家以上旅宿業者於5至6月期間推出「住1晚送1晚、連住再升級」方案；5至10月提供連住3晚第3晚免費方案，入住有機會獲限量「卡皮胖拉小提燈」。點數折抵方面，旅客只要加入官方LINE帳號（@tainantravels），即可領取500點（等同500元），至德元埤、葫蘆埤及虎頭埤園區消費，每次再加碼200點，可於88家合作業者折抵平日住宿費。

凡於5至10月入住台南合法旅宿並登錄發票，即可參加總價值破百萬元的抽獎活動，獎項包含家電、餐券及農特產品等，最大獎為價值15萬元以上的星級旅館「吃到飽或住到飽」方案，鼓勵民眾踴躍參與。

觀旅局長林國華指出，台南5至6月陸續推出各式活動，包括「2026 Tainan May Jam 台南五月音樂季」（5/1-5/3）、台南運河百年戶外音樂祭（5/1-5/2）、「黃金花雨健走」（5/30）等，熱情邀請全國旅客平日來台南住宿，感受最有溫度的城市旅行。

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