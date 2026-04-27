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    首頁 > 生活

    林業署台中署招考森林護管員 5/27前報名

    2026/04/27 09:00 記者歐素美／台中報導
    森林護管員試第一關要先通過負重跑走。（圖由林業署提供）

    森林護管員試第一關要先通過負重跑走。（圖由林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署，將於6月27日辦理森林護管員甄試，招考5名森林護管員，其中保障原住民族至少1名，歡迎熱愛山林的有志之士，把握機會在5月27日前報名。

    林業保育署台中分署表示，森林護管員的工作內容涵蓋森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、步道巡護、野生動植物管理、治山防災及森林資源調查等各項林業工作的第一線任務。

    面對氣候變遷的挑戰，森林護管員不僅是生物多樣性的守門員，更是推動台灣2050淨零排放，建構國土生態綠網的重要力量。為廣納對保護山林具使命感的人才加入森林護衛隊行列，只要年滿18歲，高中職以上不限科系畢業即可報考；為鼓勵原住民族就業，具原住民族身分者國中畢業持有簡章所訂的工作經歷證明亦可報考。

    林業保育署台中分署指出，森林護管員須通過第一階段2項術科測驗，包括實地騎乘循環檔機車及對於肌耐力極具挑戰的負重跑走（負重20公斤男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺），才能參加第二階段的筆試及口試。詳情請至農業部林業及自然保育署台中分署官網下載簡章，報名日期自即日起至115年5月27日止，如有疑義可洽分署人事室李小姐，聯絡電話（04）25150855轉163。

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