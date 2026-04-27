微型創業鳳凰計畫助攻青創 許皓翔自創品牌成功轉型

許皓翔曾經獲得勞動部微型創業楷模肯定。（圖由勞動力發展署高屏澎東分署提供）

在屏東經營餐酒館的許皓翔，曾因疫情面臨歇業危機，但憑藉對調酒的熱情，並在勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「微型創業鳳凰計畫」的輔導下，從實體餐飲跨足零售市場，完成華麗蛻變。如今他不但完成事業轉型，從受助者化身為創業顧問，更要將這份成功經驗傳承下去。

今年35歲的許皓翔在2018年運用勞動部「微型創業鳳凰計畫」，透過專業課程與顧問輔導，從零開始經營，並取得貸款度過初期不穩定的階段。他坦言，「開店真的不容易，資金燒得快，還要面對客源與人力的雙重壓力；加上疫情期間營收慘澹，是創業以來最大的考驗。」

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在家人支持及透過高分署貸後輔導，由顧問提供品牌經營、行銷策略及拓展通路，讓許皓翔撐過疫情，運用調酒專長自創品牌，使台灣茶葉在烈酒中釋放獨特風味，獲得比利時國際烈酒競賽金牌、英國WFDA世界前瞻設計白金獎，及榮獲勞動部微型創業楷模肯定。今年他受邀擔任高分署創業顧問，期許能成為後進創業者的引路人。

高分署表示，為提供創業民眾更穩健的經營基石，5月至6月將在高雄與屏東密集開課，針對還在觀望、缺乏實務經驗的初創者，可報名參加5月8日、6月5日高雄場入門班，除了邀請獲貸店家分享實戰心得，並由專業顧問解析貸款成功的核心要件。若欲進一步鞏固與強化經營知能，5月19日至21日高雄場、6月10日至12日屏東場辦理為期3天的創業進階班，深度探討品牌行銷、財稅法規、勞動知識及計畫書撰寫等專業主題。

針對穩定經營並力求優化管理的創業者，5月15日屏東場精進班則聚焦網路店家經營及顧客管理，學習運用AI工具精準回應評論，將數位危機化為經營轉機，多元課程歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。詳情可洽詢0800-092-957或上微型創業鳳凰官網查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

屏東青年許皓翔（左）自創品牌，產品在國際頻頻獲獎，為台爭光。（圖由勞動力發展署高屏澎東分署提供）

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