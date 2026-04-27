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    首頁 > 生活

    華人學者第一人 台師大邱美虹奪NARST最高榮譽

    2026/04/27 09:00 記者林曉雲／台北報導

    國立台灣師範大學再傳國際捷報，台師大科學教育研究所名譽教授邱美虹，榮獲美國科學教學研究學會（NARST）2026年「傑出研究貢獻獎」，成為全球首位獲此最高榮譽的華人學者，展現台灣科學教育研究躍上世界舞台的重要里程碑。

    NARST成立於1928年，是全球科學教育領域規模最大、歷史最悠久的學術組織之一，長期致力於提升科學教育品質與研究發展。「傑出研究貢獻獎」為其最高終身成就獎，專門表彰對科學教育研究具有深遠學術與社會影響力的學者。頒獎典禮近日在美國西雅圖舉行，來自各國學者齊聚見證。

    邱美虹為台師大化學系校友，赴美國哈佛大學攻讀碩博士學位，返國後長年任教於科教所，並於2023年榮譽退休。她在得獎致詞中，以自身求學歷程為例，回憶初到美國時連「BLT」三明治都聽不懂的經驗，對比今日站上國際舞台領獎，展現一路走來的努力與堅持，感動現場學者。她表示，這份榮耀不僅屬於個人，也證明來自台灣的學者同樣能在全球學術界發光發熱。

    邱美虹長期關注學生如何理解複雜科學概念，致力於探討學習歷程、概念建構與教學創新，並結合教育科技發展多元研究方向。她曾受哈佛大學及麻省理工學院學者啟發，奠定跨領域研究基礎，並在匹茲堡大學與國際知名學者合作，深化概念改變研究。儘管曾有留美發展機會，她仍選擇返台投入本土教育與人才培育。

    邱美虹亦積極參與國際學術合作，與多國學者共同推動科教研究，並曾擔任重要國際期刊編輯工作，促進台灣與全球學界交流。她更將人工智慧概念導入科教研究，透過臉部微表情分析學生學習狀態，開創跨域研究新方向。

    此外，在學術服務方面，她長期參與NARST運作，曾推動國際合作計畫，並在台灣主辦國際博士生夏令營，促進全球學術交流，並勉勵青年學者勇於追夢，強調語言不應限制研究想像力與創造力。

    台師大校長宋曜廷表示，邱美虹獲獎不僅是個人榮耀，更是台師大長年深耕科教研究的重要成果，未來將持續推動跨域創新與國際合作，培育更多具全球競爭力的人才，讓台灣在世界教育舞台持續發光。

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