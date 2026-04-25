新北市高中職教甄初試登場 2222人搶156缺額

115學年度新北市公立高中職教師聯合甄選初試今（25）日登場。圖為初試考生現場查詢試場位置。（新北市教育局提供）

115學年度新北市公立高中職教師聯合甄選初試今（25）日登場，教育局長張明文表示，這次共開出30科、156個缺額，今年總缺額較去年增加24名，吸引2222人報名，整體平均錄取率約7.0%，較114學年度提升3.3%；初試成績將於5月1日晚間8點公告，錄取名單預計於5月7日晚間8點發布。

教育局說，這次甄選包含一般科目18科、130個缺額及專業群科12科、26個缺額，總缺額較去年增加24名，反映各校教學現場與課程發展需求持續成長，市府持續透過穩定開缺與公開徵選延攬專業師資，持續強化在地就學系統，考生也有多元專長，包括具本土語文認證、雙語教學能力、技職專業證照及體育競賽表現優異等。

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教育局補充，初試成績將於5月1日公告，錄取名單預計於5月7日發布，考生可至「新北市教育人員聯合甄選報名系統」查詢；初試錄取複試名額依學科別採差異化倍率辦理，一般學科以8倍錄取，專業群科以6倍錄取，複試報名將於5月17日下午2點至5點於海山高中辦理，提醒考生留意甄選期程，並備妥相關證明文件，確保順利完成應試程序。

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