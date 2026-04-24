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    首頁 > 生活

    台南特教教具競賽揭曉 35件作品展創意與實用性

    2026/04/24 08:03 記者洪瑞琴／台南報導
    資賦優異類國小組特優蓮潭國中小教師戴君雅作品《木目人言》引導學生從桌遊操作進一步理解遊戲設計邏輯。（南市教育局提供）

    資賦優異類國小組特優蓮潭國中小教師戴君雅作品《木目人言》引導學生從桌遊操作進一步理解遊戲設計邏輯。（南市教育局提供）

    為鼓勵特殊教育教師持續精進教材研發與教案設計能力，台南市舉辦第9屆特殊教育教材教具競賽，今年共吸引53件作品參賽。經評審嚴謹評選，合計35件作品獲獎，展現高度實用性，並緊扣學生個別需求，融合創意與教學理念

    在身心障礙類學前教育組方面，歸仁國小教師鄭立文與林翊荃以作品《烤肉趣》榮獲特優。該教具將生活情境轉化為互動式桌遊，透過模擬烤肉過程，引導學生練習聽從指令與提升短期記憶能力，同時促進人際互動與學習動機。

    身心障礙類國小組特優則由裕文國小教師林宛儀奪得，其作品《情緒紅綠燈》聚焦情緒教育，結合聯合國永續發展目標中「健康與福祉」理念，透過視覺化與情境引導，協助學生辨識情緒、學習自我調節，培養正向心理素養。

    在國中及高中職組方面，麻豆國中教師黃美慧以《十二時辰作息時間盤》獲得特優。該教具將傳統時辰概念轉化為可操作的圓盤工具，幫助學生理解時間與日常生活的關聯，提升學習參與度。學生在操作過程中頻頻出現「恍然大悟」的反應，也成為教師最大的教學回饋。

    資賦優異類方面，蓮潭國中小教師戴君雅以《木目人言》榮獲國小組特優。該作品透過桌遊設計與實作，引導學生理解遊戲機制與邏輯，並在創作過程中培養創造力與設計思維，展現資優教育多元且深化的學習歷程。

    資優類國中及高中職組特優則由建興國中教師楊孟勳以《超越對錯的對話實驗室》奪得。該教材結合社會情緒學習（SEL）、冰山理論與修復式正義概念，透過情境對話與角色演練，引導學生面對衝突、學習溝通，從單純的對錯判斷轉向關係修復，進一步培養同理心與團體領導能力。

    麻豆國中教師黃美慧作品《十二時辰作息時間盤》展現創新教具設計。（南市教育局提供）

    麻豆國中教師黃美慧作品《十二時辰作息時間盤》展現創新教具設計。（南市教育局提供）

    身心障礙類國小組特優裕文國小教師林宛儀，以作品《情緒紅綠燈》回應學生情緒調節需求。（南市教育局提供）

    身心障礙類國小組特優裕文國小教師林宛儀，以作品《情緒紅綠燈》回應學生情緒調節需求。（南市教育局提供）

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