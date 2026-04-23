獨家》也是時代的眼淚！台中一中23年語資班115學年停招

台中一中成立23年的語資班將走入歷史。（記者蘇孟娟攝）

AI、半導體夯衝擊高中教育，台中一中語資班應招收30人，已連續多年招生數僅剩個位數，影響包括排課、每班編班人數等，學校校務會議決議，自115學年度起停招語資班，台中一中成立23年的語文資優班將走入歷史。

近年來受AI、半導體風行，高中學生選讀自然組人數增加，不少明星高中語資班陸續退場，台中一中也不敵潮流趨勢，自2003年開辦的語文資優班面臨調整轉型。

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校方指出，近年來該校選讀社會組人數愈來愈少，今年全校21個普通班中，社會組僅剩2班，甚至每班應收35人，2班社會組學生加起來卻不到60人，影響所及也衝擊到語資班人數，除報名數減少，因須資優鑑定，近2年來通過鑑定錄取人數均僅個位數，去年8人，今年高一語資班7人。

校方2年前曾提出語資班停招轉型計畫，但多數教師認為資優生原本就屬少數，應維護語資生受教權益，提案未通過，2年來校方雖設法加強招生仍未見起色。

校方指出，語資班可招生30人，每年高一學生入學後進行鑑定，近幾年錄取人數均僅剩個位數，招不足的名額就須分散到各普通班，讓普通班人數被迫增加，均超出35人一班的上限，另語資班學生數少也不利排課等，綜合考量後再度向校務會議提案，最後通過自115學年度停招語資班。

台中一中決定停招語資班的決定，讓部分家長不以為然，認為學校應設法突破招生僵局、而非片面停招，讓語文資優教育在中一中就此終結。

校方說，現有語資班學生權益不受影響，另未來會增設社會組召集人，統籌人文學科的教學規劃及資源整合，繼續照顧人文相關學習需求。

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