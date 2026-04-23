屏東大學攜手企業全力栽培 青少年網球新星徐可倢前進溫布頓

來自屏東縣萬巒鄉的青少年網球新秀徐可倢，每天在屏東大學接受訓練。（記者羅欣貞攝）

來自屏東縣萬巒鄉的青少年網球新秀徐可倢，在屏東大學媒合企業全力栽培下，不斷在國際賽事傳捷報，繼去（2025）年參加歐巡青少年邀請賽，並在256位頂尖選手中唯一被評為「全球最有潛力青少年選手」後，本月又在亞洲最高層級的U14發展錦標賽連續兩站奪下單打、雙打雙料冠軍，取得今（2026）年前進溫布頓青少年賽事，與免費參加一個月歐巡訓練比賽的機會。

徐可倢目前是國一自學生，小學一年級開始打網球，三年級參加國際賽。去（2025）年8月參加歐巡青少年邀請賽赴法國、德國，三站賽事共獲雙打一冠、一亞，單打一站亞軍，12歲的她最年輕，在全球256位男、女選手中，唯一獲評為「全球最有潛力青少年選手」。

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去年首次踏上國際網球總會（ITF）青少年巡迴賽舞台，赴尼泊爾波卡拉參加ITF World Tennis Tour Juniors J30賽事，面對年齡多在17至18歲、體格與經驗均占優勢的對手，徐可倢仍展現高度穩定性與抗壓能力，連續兩站賽事，單打都一路挺進決賽獲亞軍，雙打則連兩站摘冠。

徐可倢本（4）月赴斯里蘭卡參加2026年ITF亞洲U14發展錦標賽，即使面對亞洲16個國家頂尖選手的激烈挑戰，仍一路過關斬將，連續兩站勇奪單打、雙打雙料冠軍，囊括4金，並獲大會宣布，取得前進溫布頓青少年比賽和免費參加一個月歐巡訓練比賽的機會。

徐可倢在屏東大學「國手培育基地合作計畫－屏東在地網球人才培訓方案」協助下，從小學三年級起，就在該校紅土網球場接受訓練，教練林彥宏也是屏大校友；在屏大校長陳永森與大田精密工業董事長李孔文、岳康生物科技董事長陳安仁等人長期支持下，透過經費贊助、運動科學、完善訓練與場地資源，陪伴徐可倢一路成長。

屏大體育室主任林瑞興說，徐可倢的球速超越同年齡層，平日都由男選手陪練，未來目標朝職業選手前進。徐可倢表示，今年暑假將前往溫布頓一圓自己的夢想，會全力以赴。

徐可倢（右2）今年暑假將前進溫布頓，母親（左2）以及屏大體育室主任林瑞興（左1）、岳康生物科技董事長陳安仁（右1）等人都為她開心。（記者羅欣貞攝）

徐可倢今年連續兩站在亞洲最高層級的U14發展錦標賽中締造雙冠紀錄，不僅為個人寫下亮眼成績，也再次為台灣爭光，充分展現新生代選手的實力與國際競爭力，未來表現備受期待。（記者羅欣貞攝）

屏東大學紅土球場是徐可倢的訓練基地。（記者羅欣貞攝）

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