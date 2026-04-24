大甲媽駐駕奠安宮「媽祖夜市」開張 北斗變身不夜城

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，23日晚上7點駐駕北斗鎮奠安宮，吸引信眾湧入朝聖。（擷取自大甲鎮瀾宮影音網站）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香回鑾，昨晚（23日）7點駐駕北斗奠安宮，超過萬名信眾湧入朝聖。奠安宮前「媽祖夜市」同步開張，超過100攤美食，燈火通明、人潮不斷，北斗小鎮化身熱鬧不夜城。

奠安宮周邊斗苑路、三民街一帶擺滿各式攤位，從傳統小吃到創意料理應有盡有，香氣四溢，吸引香燈腳與民眾邊走邊吃、補充體力。許多信眾說，跟隨媽祖遶境，不僅是信仰之旅，更是「美食巡禮」，在熱鬧市集中感受濃濃人情味。

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北斗鎮公所指出，「媽祖夜市」是地方年度盛事之一，每逢媽祖駐駕，攤販與人潮大量湧入，帶動地方商機與觀光人潮。攤位多營業到深夜12點，北斗小鎮越夜越熱鬧。

鎮公所也說，今天（24日）凌晨1點媽祖鑾轎起駕後，國軍與清潔人員立即清掃與消毒，奠安宮周邊、學校及公有區域加強整理，活動結束後街道迅速恢復整潔，兼顧信仰盛事與生活品質。

大甲鎮瀾宮媽祖駐駕北斗鎮奠安宮，「媽祖夜市」同步開張。（記者陳冠備攝）

「媽祖夜市」一年一次，吸引全台夜市各式攤位來擺攤。（記者陳冠備攝）

北斗奠安宮周邊斗苑路、三民街一帶擺滿各式攤位，香燈腳與民眾邊走邊吃、補充體力。（記者陳冠備攝）

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