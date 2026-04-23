中市漢神百貨引交通混亂住戶哀號 議員痛批市府要求改善

中市漢神開幕，多位民進黨議員批「漢神來到，回家改道」。 （記者蘇金鳳攝）

台中漢神洲際購物廣場4月10日開幕，多位市議員痛批「漢神來到，回家改道」，質疑市府的交通規劃只是針對讓要到漢神逛街的民眾能夠進入，卻未考量到周遭居民因塞車回不了家的困境，市議員蕭隆澤自陳自己就是受害者，議會結束後要回家無法下崇德交流道，不能因為只讓漢神賺飽飽，滿足民眾購物，卻讓居民回不了家，要求改善。

交通局長葉昭甫表示，交通局及警察局每天都會了解狀況，安排18位義交維護秩序，觀察開幕到今日，塞車最嚴重就是74號快速道路匝道下平面，會進一步改善。

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市議員謝家宜說漢神百貨開幕後，造成周遭交通嚴重塞車，她昨天還親自跑一趟，發現問題很多，74號要下崇德路匝道時就開始塞，好不容易下到平面，直行車回堵，導致匝道車下不去，且在中間劃機慢車專用道，下匝道車為了右轉，要穿越機慢車道，形成動線交織，容易發生碰撞。

謝家宜表示，這些狀況不尖峰時間就嚴重塞車，尖峰就更難想像，而且崇德十九路一直擺滿交通錐；她發現交通規劃只是為了讓購物者進入商場，而非為了居民，導致環中路一直塞到潭子。

市議員陳雅惠則表示，漢神洲際購物廣場開幕吸引大量人潮，周邊交通一度仰賴警力與義交高強度疏導才得以維持順暢，但短期「撐住」不代表長期無虞，要求及早建立長期交通承載機制。

蕭隆澤不滿的表示，「漢神來到，回家改道」，自己就是受害者，議會結束後要回家無法下崇德交流道。

議員陳淑華則表示，洲際棒球場附近停車場費用上揚，交通局應把關，盧秀燕只會恭賀漢神百貨開幕，對交通及停車影響要有把關。議員徐瑄灃也要求交通局要正視百貨公司開幕後造成的交通混亂。

交通局長葉昭甫表示，漢神百貨的交通問題每天都會了解，協助改善。（記者蘇金鳳攝）

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