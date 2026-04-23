中央大學宣布砸10億全球獵才 松濤學者額外加碼逾2000萬

中央大學規劃砸10億全球獵才，松濤學者額外加碼逾2000萬，已通過校務審查。（圖由中央大學提供）

中央大學未來10年預估有逾250位教師屆齡退休，而為因應全球爭搶高教人才，校方宣布將投入近10億元經費延攬國際優秀教師，其中「松濤學者」除原有之法定給與外，10年額外獎勵金逾2000萬元，展現「中大搶人才、預算無上限」之雄心。

中央大學此學期校務會議通過「人才永續發展計畫書」，將結合教育部人才永續發展方案之補助，投入總額近10億元經費延攬國際優秀教師，後續會將計畫書送教育部審查。

請繼續往下閱讀...

校方表示，因美國關稅政策衍生之國際人才板塊移動，加上國內大學面臨教授退休潮，教育部爭取特別預算60億元，協助大學攬才與留才。中央大學不僅積極響應，更將其升級為「校級戰略」。

校方指出，將透過此計畫，精準對接「桃竹苗大矽谷計畫」，在永續發展、半導體與AI、太空科學、智慧醫療及量子科技等5大關鍵領域進行全球獵才，規劃松濤、卓越及菁英3種獎勵方案，建構符合人才發展的學術支持系統。

中央大學校長蕭述三說，盼向國外爭取人才並支撐他們的長期研究，營造一個讓人才發光的生態系，創造引領台灣未來10年國力版圖的領航者。藉「人才永續發展計畫書」的攬才計畫，正式宣告中大向全球發出最強徵才令。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法