貴到全國有名 一中商圈停車1小時100元

多位市議員質疑台中市停車費過高且市府竟容許非法停車場存在。（記者蘇金鳳攝）

台中市一中商圈停車費之高全國有名，1小時100元，假日最高450元 ，甚至非法的停車場業，地面凹凸不平，議員說，卻未見交通局監督業者改善場地設備。

民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤今天在市議會質疑台中市私人停車場收費昂貴，卻未提供應有品質。張芬郁指出，台中市公有、私有停車場共計988場，其中私人615場，交通局獎助業者興建停車場，卻不監督業者改善場地設備，

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張芬郁指出，統計到今年3月，台中市的汽車登記數量120萬7078輛，全台最多，公有、私有停車場有988場，提供汽車格14萬8207格，其中私人615場，佔了六成二，為鼓勵民間興建公共停車場，交通局還提供各項協助。

但是，她不滿表示，交通局給予優惠的獎助，卻未監督業者必須提供完善的停車設施，且坐視業者收取昂貴的停車費，民眾陳情位於東區大公街的停車場，1小時60元，假日最高200元，場地坑洞積水，破爛不堪，一中商圈1小時100元，假日最高450元，也凹陷不平。

市議員陳雅惠則指出，智慧停車APP顯示與現場落差明顯，增加車主繞行時間與交通壅塞，要求交通局正視資訊準確率問題。

台中市政府交通局表示，業者須依市府核備的停車費率收費，若未依規收費或未領有停車場登記證而營業，將依「停車場法」裁罰業者3千至15000元罰鍰並限期改善，交通局將持續加強審核把關。

停管處表示，經查東區大公街停車場為未合法停車場，停管處將啟動稽查作業，依停車場法規定裁罰。

交通局長葉昭甫表示，若業者非法設停車場將會開罰。（記者蘇金鳳攝）

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