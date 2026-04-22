NASA太空人林琪兒 中央大學開講

NASA太空人Lindgren（左）受邀中央大學演講，致贈國際太空站下拍攝之台灣照片予校長蕭述三（右）。（中央大學提供）

美國國家航空暨太空總署（NASA）現役太空人Kjell Lindgren （林琪兒）今受邀於中央大學演講，校方表示，這是1985年以來，首度有現役美國太空人訪問台灣，並與學術界及學生展開近距離交流，具有深遠的教育與科學推廣意義。

Lindgren 1973年於台北出生，父親是當時駐守台灣的美國空軍，母親是台灣人。1995年從美國空軍官校取得生物學學士，並輔修中文，1996年獲得科羅拉多州立大學心血管生理學碩士、2002年再獲該校醫學博士學位。他分享年輕時空軍生涯受挫，多年後回望，卻有了全新體悟，認為那段經歷反而成為人生的轉機。

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Lindgren曾執行多次國際太空站（ISS）長期任務，具備豐富的太空操作與科學實驗經驗。此次演講分享人類太空探索的最新進展、太空科技應用及國際合作的重要性，並與現場師生熱烈互動，氣氛熱絡。對於有志投入太空領域的青年，Lindgren建議應追隨自身興趣與專長，而非單純迎合外界期待，唯有在熱愛的領域中，才能長期投入並持續成長。

此次活動亦介紹登月酬載與小型衛星計畫，並強調太空任務需仰賴跨領域團隊合作，非單一個體所能完成，同時拓展國際視野，強化我國太空科技研發與人才培育的長遠發展。

中央大學校長蕭述三在演講前也邀集校內主管以座談交流會表達歡迎之意，他指出，此次的拜訪交流，代表中央大學在太空領域獲得國際肯定，並誠摯歡迎太空人Lindgren及AIT團隊的來訪。

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