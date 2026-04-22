魏明光新聞獎首屆揭曉 八項計畫獲獎

第一屆魏明光新聞獎得獎者合影。（政大提供）

政大新聞系校友魏明光發起之「魏明光新聞獎」，今舉辦首屆頒獎典禮，表揚倡議獎及探索獎各4組優秀計畫。

倡議獎由包括「網路新聞自律機制與永續經營計畫」、「移居者的參與式新聞」、「KTA失智倡議計畫」、「解析社群機器人操控機制」等4項計畫獲獎；探索獎則由《凝視傷口，預見重生：三大衝突現場的復原實錄》、「衝突地區記者養成計畫」、「創業型新聞計畫」、「廢棄物國際調查」等4項計畫獲獎。

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主辦單位表示，魏明光新聞獎以「集眾智、耀新聞」為核心理念，強調新聞在資訊時代中的公共角色與社會責任。此屆得獎作品顯示，台灣新聞界正積極回應科技變革與社會挑戰，並透過創新實踐與跨界合作，重新定義新聞的影響力。未來將持續支持新聞專業深化，促進媒體與社會之間的對話與連結，讓新聞不僅傳遞事實，更成為推動社會前進的重要力量。

魏明光在美國發展餐飲業有成，為展現對媒體專業及環境的關心，2023年時宣布捐出1000萬美元（約台幣3.2億）給母校，做為獎學金使用並設立台灣「普立茲獎」的「魏明光新聞獎」。獎項包括「倡議獎」與「探索獎」2大類別，鼓勵新聞界從制度創新、專業深化到國際連結與跨域實驗，提出具體行動方案，回應新聞產業面臨的轉型挑戰。

基金會委員會召集人、政大校長李蔡彥表示，在這個收視率至上、資訊碎片化且真偽難辨的數位時代，新聞產業正面臨前所未有的挑戰與轉型壓力，卻也顯得優質新聞的價值彌足珍貴。期盼新聞獎的設立，能夠鼓勵新聞從業人員始終秉持對真相的捍衛、對社會的深度關懷，並重新喚起大眾對於新聞倫理的重視，點亮新聞事業的明光。

此屆新聞獎由政大新聞系教授蘇蘅擔任新聞獎委員會召集人，她致詞時指出，如何與快速崛起的新科技共存共榮，以及培育出優秀的新聞人才，正是新聞業的當務之急。而評審們也一致指出，此屆作品在回應數位轉型、強化公共價值與結合科技應用等面向，均展現高度成熟度與前瞻性，顯示台灣新聞產業正積極轉型並持續深化其社會角色。

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