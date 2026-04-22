基隆公立幼兒園5/8起登記 幼幼班師生比調降為1比7

基隆市公立幼兒園5月8日起招生。（記者盧賢秀攝）

家長最關心的公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生登記，將於5月8日、9日受理登記，115學年度共有44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心參與招生，預計提供1800個名額，其中2歲幼幼班可提供568個名額，相關招生資訊將公布於基隆市幼兒教保資訊網，請家長留意最新資訊。

基隆市教育處指出，目前年2歲幼兒入園率達65%，今年公立幼兒園2歲班再增設2班，減輕家庭照顧負擔，同時115學年度起，公立幼兒園2歲幼幼專班師生比將由現在1比8調降為1比7，降低每位教保人員照顧幼生的人數，使教保員能更細緻地照顧幼兒生活，提供更安全、溫暖且專業的成長環境。

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教育處處長徐嬿立表示，2歲幼兒正處於身心發展的重要階段，對於安全感建立、生活能力培養及人際互動發展皆具有關鍵影響。透過調降師生比，可使教保服務人員有更充足的時間關注每一位幼兒的學習狀況與情緒需求，提升照顧的即時性與個別化程度，不僅有助於幼兒穩定適應團體生活，也能提升整體教保服務品質。

基隆市公立幼兒園5月8日起招生。（基隆市教育處提供）

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