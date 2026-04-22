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    首頁 > 生活

    桃機導入四色地貼指引標示 結合新設租賃車接送區反應佳

    2026/04/22 19:43 記者劉信德／桃園機場報導
    新設指引標示採紫、黃、藍、綠四種顏色區分不同交通方式，並以中文、英文、日文及韓文四語呈現。（記者劉信德攝）

    新設指引標示採紫、黃、藍、綠四種顏色區分不同交通方式，並以中文、英文、日文及韓文四語呈現。（記者劉信德攝）

    為改善旅客抵達後的動線體驗，桃園國際機場公司於航廈內新設以顏色分辨的地貼指引標示系統，並同步規劃租賃車預約接送區，大幅改善旅客使用交通服務的體驗滿意度。

    旅客步出接機大廳第一時間，即可透過醒目的地貼與標誌，依指引前往捷運、巴士、計程車、租賃車或預約接送區域，提升整體通行效率並分散航廈路緣車流、塞車壓力。

    新設指引標示採紫、黃、藍、綠四種顏色區分捷運、計程車、巴士、租賃車接送區等不同交通方式，並以中文、英文、日文及韓文四語呈現，強化國際旅客辨識度。標示自航廈入境大廳一路延伸至各式交通服務據點，透過清楚辨識的色彩與多語系設計，引導旅客快速找到各項交通服務據點。

    根據試辦期間（4月13日至4月20日）的統計，相關措施已逐步展現成效。第一航廈約有26%、第二航廈約有8%的旅客選擇於預約接送區搭乘租賃車；此外，租賃車在接送區停等時間較過往路緣接送增加約15%至24%，顯示租賃車運用接送區的意願提高，並可舒緩旅客上下車時間壓力。整體觀察顯示，搭配指引標示後，旅客的使用意願提升，試行一個月以來反應普遍正面，動線導引效果明顯，提高接送車輛的週轉率。

    新設的預約接送區，第一航廈設於航站南路側路緣第6至10號會面點，第二航廈則位於P4停車場1樓第51至55號及61至62號會面點。機場公司提醒，該區僅供臨停上下客使用，P4停車場提供30分鐘內免費臨停（每日最多3次），呼籲駕駛多加利用；同時既有路緣會面點仍維持開放，提供旅客多元接送選擇，後續也將依試辦情形持續檢討優化。

    新設指引標示採紫、黃、藍、綠四種顏色區分不同交通方式，並以中文、英文、日文及韓文四語呈現。（記者劉信德攝）

    新設指引標示採紫、黃、藍、綠四種顏色區分不同交通方式，並以中文、英文、日文及韓文四語呈現。（記者劉信德攝）

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