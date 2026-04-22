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    統一接手家樂福首發！插旗台南東區4000坪商場 2028年Q4開幕

    2026/04/22 19:39 記者王俊忠／台南報導
    統一企業集團董事長羅智先致詞。（康達盛通生活事業公司提供）

    統一企業集團董事長羅智先致詞。（康達盛通生活事業公司提供）

    統一企業集團子公司-康達盛通生活事業公司，於今（22）日在台南市東區新都心段基地舉行大型複合商場新建工程動土典禮。統一企業集團相關主管及開發團隊夥伴共同參與，祈求工程圓滿順利。該基地位於台南市生產路與崇德路路口，將規劃為佔地4000坪的大型複合式商場，預計2028年第4季（Q4）完工後開幕，屆時將成為台南東區具指標性的商業核心。

    自從2023年統一企業集團將已更名為康達盛通生活事業股份有限公司，納入集團成為子公司，康達盛通旗下經營的家樂福量販店及超市，目前全台據點為62家量販店、237家超市與16家高端超市 （Mia C’bon）。此次台南市東區新都心崇明商場的開發，不僅是集團在新都心段重劃區佈局生活產業的重要一環，更是在台南的1個重要里程碑。

    統一企業表示，此崇明商場選址於台南新都心段核心地帶，地理位置優越，鄰近快速道路、市立醫院、巴克禮公園、台南市立文化中心等，加上鐵路地下化後增設南台南站的軌道經濟優勢，讓原本已經有18萬常住人口居市區居住密度第一的東區，未來人口紅利潛力無限。

    崇明商場的進駐，將填補東區新都心周邊大型商業零售空間的空白，成為當地新的生活圈。崇明商場建築風格將強調環保、可持續性以實現節能減碳的經營理念，規劃興建地上5層、地下2層的商場，結合量販、美食、休閒娛樂等複合式經營模式，預計2028年第4季完工後開幕，屆時將創造數百個就業機會並帶動周邊商圈的共同繁榮，成為台南全新一站式休閒生活地標。

    統一企業子公司康達盛通生活公司，今在台南市東區新都心段舉行大型複合商場的新建工程動土典禮。（康達盛通生活事業公司提供）

    統一企業子公司康達盛通生活公司，今在台南市東區新都心段舉行大型複合商場的新建工程動土典禮。（康達盛通生活事業公司提供）

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