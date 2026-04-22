台東麻糬店「台南花生粉」黃麴毒素超標 粗估上萬顆恐吃下肚

台東縣府檢視今年年1至3月的食安執行成效，其中在台東1麻糬店採樣，發現來自台南的花生粉含一級致癌物黃麴毒素並超標1倍。（記者劉人瑋攝）

台東縣府日前召開今年度食品安全會報第二次會議，檢視今年年1至3月的食安執行成效，其中，今年在台東一麻糬店採樣，發現來自台南的花生粉含一級致癌物黃麴毒素（Aflatoxin）並超標1倍，雖目前複驗已無毒素，但當時整批花生粉粗估製成上萬顆花生麻糬全吃下肚，衛生局提出「麻糬業者專案輔導」防止事件重演。

衛生局今年第一季度抽驗295件食品，不合格率為1.36%。其中包含豆類、草莓農藥殘留，以及1件花生粉檢出黃麴毒素，出問題的花生粉來自台南某原料行，黃麴毒素容許值，總黃麴毒素4μg/kg、黃麴毒素B1 2μg/kg，卻被驗出超過1倍。

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抽驗時，衛生局是進入該店廚房以原料抽取，發現這批來自台南某食品原料行的花生粉共280台斤（168公斤），於今年1月5日購入、2月6日前用罄，檢驗報告現在才出爐。

實際購入花生麻糬並取出其內餡，可測得約15克花生粉，雖餡也包含糖粉，因此由其進貨量可回推，若情況如衛生局所言「報告出爐時已全數賣光」，且內含花生粉亦同其抽樣，保守估計超過1萬顆可能有黃麴毒素麻糬已全數被吃下肚。

衛生局表示，後續資料仍需由食藥署公布，台東店家是購入有問題花生粉，複驗無問題，也因台東抽驗出問題才溯源回台南對上游原料商進一步查驗。衛生局也針對此事件啟動「麻糬業者專案輔導」，針對縣內7家主要業者，指導其要求上游提供檢驗報告，並推廣使用快篩試劑自主檢驗，同時強化倉儲環境控管以避免高溫潮濕導致毒素產生。

衛生局指出，花生粉皆用於製作花生麻糬，但「抽樣也不代表所有花生麻糬都有問題」，再者，多攝取青江菜、空心菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜能幫助代謝體內的黃麴毒素。

由於台東眾多有名麻糬店，平時即有在地人和部分遊客前往購買，下課時也有不少家長帶著小孩、學童三五成群結伴光顧，屬於在地人下午茶甜點，假日多數店家大排長龍、供不應求。

有老台東人說，麻糬對部分台東人來說，像是台南人口中「我家巷口的小吃最好吃」，各有擁護者，雖這次發生狀況，但「至少抽驗出問題且改正後的短期間是最安全的」。

台東各麻糬店平時在地人很捧場，是在地下午茶甜點。（記者劉人瑋攝）

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