國5銜接蘇花改基本設計審議通過 力拚明年7月動工2032年完工

國5銜接蘇花改計畫基本設計今天審議通過，從國5蘇澳端往南延伸6.8公里。（記者江志雄翻攝）

國道5號銜接蘇花改計畫基本設計，今天（22日）下午經過審議原則通過，行政院公共工程委員會主委陳金德要求力拚明年7月前開工。銜接工程與蘇花安預計2032年同步完工，與國5串聯形同「全封閉式高快速道路」，屆時台北經宜蘭到花蓮車程可望縮短至2小時，比現在節省半小時，提供東部居民一條安全回家的路。

蘇花改通車後，行駛國5前往花蓮的車流，必須下蘇澳交流道再開上蘇花改，增加地方交通負擔，也影響行車效率，交通部高公局計畫從國5蘇澳端新建高架路面，往南延伸6.8公里，銜接蘇花改東澳隧道北口，沿途建造5座隧道、7座橋梁，工程經費370億元。

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銜接計畫今天在蘇澳辦理基本設計現勘及審議會議，經審查後獲原則同意，另一項重大工程蘇花安，即東澳到南澳、和平到和中、和仁到崇德等3處路段改善計畫蓄勢待發，國5日後銜接蘇花改、蘇花安，成為「全封閉式高快速道路」，台北到花蓮崇德車程可省下半小時，台北到南澳節省25分鐘。

陳金德說，隨著國5銜接蘇花改及蘇花安計畫到位，用路人未來往返台北、花蓮，全程行駛於獨立、無紅綠燈干擾的封閉式路廊，降低平面道路的不確定性，同時避開坍方風險區域，提供東部居民穩定的通行環境。

陳金德指出，國5銜接蘇花改是解決蘇澳市區交通瓶頸的關鍵工程，通車後能減少9成過境旅客車流，他要求交通部加強單位協作，確保國5銜接蘇花改、蘇花安2大計畫，在2032年同步完工，完成東部交通轉型的最後一哩路。

銜接計畫將從國5蘇澳通車終點處新建高架路面往南延伸。（記者江志雄攝）

國5銜接蘇花改起點（紅圈處）。（記者江志雄攝）

行政院公共工程委員會主委陳金德（中）今天率隊到蘇澳現勘國5銜接蘇花改路線。（工程會提供）

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