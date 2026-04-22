幾乎天天調解！台中2大神級調解員 一年化解250件糾紛

盧秀燕表揚大雅區調解委員陳茂林等人。（記者蔡淑媛攝）

台中市府今天表揚調解績優人員，共492人獲獎，其中太平區調解委員郭正吉與大雅區陳茂林去年調解成立250件以上，榮獲中央「獨任調解行政院長獎」，扣掉假日及國定假日，幾乎每天都在調解，堪稱最佳調解救火員。

台中市調解成立率高達96%，自2019年至今皆高居全國第一，台中市長盧秀燕今天表揚調解績優人員時表示，每屆遴選的調解委員都需具備嚴格的條件，如品性、經驗、聲望，最重要是受到社會信任，調解才會成功。

請繼續往下閱讀...

為照顧調解委員的身心健康，市府編列每人1萬6千元的健康補助費用，另因調解都在區公所，有水電及辦公室等費用需要支出。

立法院副院長江啟臣參與表揚活動也說，調解委員為市民排解紛爭、化解衝突，減少了訟累，更省下司法資源；他也分享剛從美國回台北教書時曾發生一場小車禍，在調解委員專業且耐心的調解下，兩、三天就圓滿落幕。

法制局長李善植指出，調解不僅是幫法院疏解訟源，刑事告訴乃論和民事案件經過調解，民眾就不用再上法院，並得到合理圓滿的解決方案，因此也鼓勵市民若遇爭議案件，可多加利用調解制度，相較於進入法院訴訟，調解能有效節省時間與金錢成本，透過專業委員中立且具彈性的協調，以和平、效率且雙贏的方式解決紛爭。

潭子區主席劉興榮與法制局去年6月合辦「中部五縣市調解論壇」，建構跨區交流平台並強化實務對接，榮獲「調解績效卓著獎」，法制局也針對這幾年5縣市在調解所遇到的法律問題集結成冊，向中央、法務部及司法院作為調解政策的反映，希望未來中央可以作為修法的參考。

今日頒發獎項包含獨任調解成立者232位、領導有方主席29位、熱心服務調解委員23位、服務年資達12年的調解委員及調解績效卓著者各1位、績優調解行政人員3位，以及轉介調解員警203位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法