台南太保宮慨捐練舞鏡 攜手東區公所營造健康活力社區

台南市東區和平里和平公園獲贈戶外練舞鏡，提升地方居民舞蹈、運動風氣。（台南東區公所提供）

台南市東區公所為提供青少年及社區民眾安全、友善的公共活動場域，在東門路太保宮主委黃于珍慨捐下，於今（22）日在東區和平公園旁為練舞鏡舉行啟用儀式，期盼藉此鼓勵地方民眾多從事健康休閒活動，營造正向運動風氣。

台南市長黃偉哲指出，在公共場域設置練舞鏡，不僅可滿足青少年練習舞蹈表演需求，也提供社區居民運動的多元空間，提高公共設施使用效益、促進社區整體活力發展。

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東區區長黃炳元表示，很感謝東門路太保宮管理委員會主委黃于珍慷慨捐贈這面練舞鏡，透過公私協力共同改善社區生活環境，使公共空間更具多功能性與便利性。未來區公所會持續推動各項友善設施，打造健康、活力且宜居的社區環境；和平里辦公室也已規劃練舞鏡使用時段，提供民眾方便使用。

和平里長洪榮俊說，期盼公園練舞鏡啟用後，能成為居民休閒運動與青少年展現活力的重要據點，進一步促進社區交流與凝聚力。

東區公所也藉此活動表揚榮獲南市2026年特優里長殊榮的5位里長，分別是大德里長黃玉女、和平里長洪榮俊、崇德里長陳福來、圍下里長石桂霖、關聖里長周楹婍，感謝里長們長期積極推動里政工作，並在災害防救事務上盡心盡力，為地方安全與發展貢獻良多。

台南市東區和平里和平公園獲贈戶外練舞鏡，提升地方居民舞蹈、運動風氣。（台南東區公所提供）

台南東區東門路太保宮主委黃于珍（中者）慨捐練舞鏡給和平里和平公園，獲得東區公所感謝狀表揚。（台南東區公所提供）

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