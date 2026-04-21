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    首頁 > 生活

    今年牌照稅繳納不因5/1勞動節順延 小心被加徵滯納金

    2026/04/21 10:04 記者謝武雄／桃園報導
    汽車使用牌照稅繳納期限至本月底止，地稅局呼籲民眾不要逾期。（記者謝武雄攝）

    汽車使用牌照稅繳納期限至本月底止，地稅局呼籲民眾不要逾期。（記者謝武雄攝）

    115年使用牌照稅已於4月開徵，桃園市政府地方稅務局表示，繳納期限至4月30日（四）止，不因勞動節5月1日放假而順延，請民眾把握最後繳納期限，否則會有加徵滯納金，移送強制執行的風險。

    地方稅務局表示，以往繳稅期限最後一天若遇星期六、星期日、國定假日或其他休息日，繳納期限順延至次一個工作天（通常為星期一），很多民眾推算只要在5月4日繳納即可，殊不知會因此被開徵滯納金，逾期繳納每逾3日會被加徵應納稅額1％的滯納金，逾30日仍未繳納，最高會被加徵10％滯納金，並移送強制執行。

    地方稅務局說明，單筆稅額在3萬元以下，可就近至全家、統一、萊爾富、來來（OK）4家便利商店利用多媒體資訊機，輸入「身分證字號或統一編號」加上「車號」，查詢及列印小白單後，直接在便利商店櫃臺繳納；民眾如未收到或遺失繳款書，可到地方稅務局或派駐桃園、中壢監理站服務櫃臺申請補發，或透過地方稅網路申報「線上查繳稅」、稅務局官網「視訊客服」、「e觸即發跨域稅務通」補單繳納。

    稅務局提醒，逾期未繳納使用牌照稅的車輛於滯納期滿後使用公共道路（含停放）被查獲，依照使用牌照稅法第28條第1項規定，除繳納欠稅外，還會按使用期間滯欠的稅款每次處0.3倍罰鍰，最高累計處1倍以下罰鍰，為避免加重民眾負擔，仍請依限繳納。

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