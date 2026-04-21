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    首頁 > 生活

    借好書看中信兄弟 南市圖22館送球票、抽大獎

    2026/04/21 10:04 記者劉婉君／台南報導
    南市圖與中信銀行合作，推出「閱讀MVP」借書換票活動，借好書還可兌換中信兄弟例行賽平日主場賽事門票序號。（南市圖提供）

    南市圖與中信銀行合作，推出「閱讀MVP」借書換票活動，借好書還可兌換中信兄弟例行賽平日主場賽事門票序號。（南市圖提供）

    借好書還可看中職棒球賽事！台南市立圖書館與中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）合作，於全市22個公共圖書館推出「閱讀MVP」借書換票活動，今（21）日起至5月17日，只要透過wow愛讀冊APP臨櫃借書集點，完成指定任務，就可兌換1張中信兄弟主場門票兌換序號，數量有限，送完為止。

    南市圖於去年起與中信銀行攜手「閱讀MVP」借書換票活動，反應熱烈，今年參加的館舍從3館擴大至全市22館，並結合wow愛讀冊APP數位閱讀集點「閱讀wow寶」功能，利用APP於全市公共圖書館臨櫃借書，每本可獲得1點，使用自助借書或手機借書則加碼每書可獲得2點，集滿10點，按讚追蹤「閱讀MVP」粉專，並填寫線上問卷與心得，即可於圖書館兌換「2026閱讀MVP-中信兄弟平日主場門票兌換序號」1張。

    南市圖館長楊馥菱表示，今年加碼首設「MVP特別任務—寫作抽獎」，讀者可至合作圖書館索取專用稿紙，手寫300字讀書心得交回，即可獲得抽獎資格，獎品有漢來日月行館雙人1泊2食住宿券、標語系列連帽外套、DEA S4城市 LOGO帽T、小象娃娃吊飾、金屬鑰匙圈等。

    南市圖與中信銀行合作，推出「閱讀MVP」借書換票活動，借好書還可兌換中信兄弟例行賽平日主場賽事門票序號，入場為選手應援。（南市圖提供）

    南市圖與中信銀行合作，推出「閱讀MVP」借書換票活動，借好書還可兌換中信兄弟例行賽平日主場賽事門票序號，入場為選手應援。（南市圖提供）

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