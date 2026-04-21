花蓮馬太鞍溪堰塞湖縮比實驗 揭開潰決之謎

花蓮馬太鞍溪堰塞湖縮比實驗，有助提升堰塞湖潰決預警能力。（惠蓀林場提供）

2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件，造成慘重傷亡，農業部林業保育署委託中興大學陳樹群教授研究團隊，整合陽明交通大學、成功大學等跨領域專家，昨（20日）在南投仁愛鄉惠蓀林場蘭島溪進行1/50縮比物理模型實驗，重現馬太鞍溪堰塞湖從形成、蓄水至潰決的完整歷程，有助於提升堰塞湖潰決預警能力，作為未來預警監測與防災系統發展的重要基礎。

近年來極端氣候加劇，台灣山區複合型災害頻繁發生，其中堰塞湖的形成與潰決對下游聚落安全構成高度威脅。為深入解析相關災害機制，中興大學陳樹群特聘教授團隊於惠蓀林場蘭島溪建置大型土砂試驗場，發展成為全球少數可進行大尺度堰塞壩潰決模擬實驗場域，曾於2023年舉辦國際防災研討會，向來自16國專家學者展示研究成果。

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中興大學表示，此次試驗導入「四維空間同步觀測框架」，整合多項高精度量測技術，系統性觀測水位與流速變化、壩體崩塌與潰口擴展、土砂運移量、上下游地形演變、水下沖刷過程，以及壩體內部水位與地震訊號等關鍵參數，透過多尺度、多參數同步觀測，可深入解析堰塞壩潰決水理與地形演變機制，相關研究成果未來可應用於潰決時間與洪峰流量預測、疏散避難策略規劃，以及流域整體防災與治理決策，有助於降低災害不確定性並提升應變效率，包括日本砂防領域專家也前來觀摩。

陳樹群教授表示，此次實驗是提升國家防災能力的關鍵基礎，透過科學化實驗與跨領域合作，台灣可持續強化面對極端氣候的整體韌性，也象徵台灣在大型土砂災害研究與防災科技上的重要進展。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖縮比實驗，邀請國內外砂防等領域專家前來觀摩。（惠蓀林場提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖縮比實驗，動員超過60人及動用多部大型機具，歷經數月規劃與施工。（惠蓀林場提供）

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