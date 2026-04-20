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    首頁 > 生活

    不怕買不到！塑膠袋加工廠萬上豪加入專案 供應小北百貨2萬包

    2026/04/20 17:45 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰表示，政府持續推動塑膠「平價專案」，塑膠袋加工廠萬上豪已加入專案，並供應通路商小北百貨2萬包塑膠袋。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰表示，政府持續推動塑膠「平價專案」，塑膠袋加工廠萬上豪已加入專案，並供應通路商小北百貨2萬包塑膠袋。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（20）日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，政府持續推動塑膠「平價專案」，積極媒合上下游供應鏈，例如塑膠袋加工廠萬上豪已加入專案，並供應通路商小北百貨2萬包塑膠袋；各零售通路亦持續補貨，並追蹤相關塑膠商品需求。政府歡迎有意販售塑膠袋業者提供上游製造商名單，由經濟部協助媒合原料供應，確保民生物資穩定。

    卓榮泰說，國際情勢仍未明朗，區域衝突發展多變，國際油價亦呈現波動，上週雖一度下滑，近日再度回升，顯示外在環境仍具高度不確定性。政府將持續透過媒合上下游供應鏈、價格補貼、監控國際原料波動情形，以及跨部會聯合稽查等措施，以維持國內民生及經濟穩定。

    在民生物資供應方面，政府持續推動塑膠「平價專案」，積極媒合上下游供應鏈，例如塑膠袋加工廠萬上豪已加入專案，並供應通路商小北百貨2萬包塑膠袋；各零售通路亦持續補貨，並追蹤相關塑膠商品需求。政府歡迎有意販售塑膠袋業者提供上游製造商名單，由經濟部協助媒合原料供應，確保民生物資穩定。

    在瀝青供應方面，中油及中塑瀝青庫存為6.1萬噸，以國內需求每月約1.9萬噸估算，確認足量供應至6月底。另為確保國產藥廠及醫材廠生產量能，經濟部將協調優先供應塑膠原料予醫藥產業；交通部則針對公路客運、國內船舶、國內航空用油持續進行補貼；有關目前國內肥料原料足供應至今年8至12月需求，政府將持續維持肥料價格凍漲，實施化肥原料漲幅補助，同時嚴密監控國際製肥原料價格波動情形。

    卓榮泰表示，目前各部會多在第一線協助產業與民眾，積極回應各項需求與反映；法務部所屬檢調、廉政體系及警察機關，並結合地方政府相關單位，執行查察工作，作為維護市場秩序的重要後盾。依目前掌握情形，相關違規案件未持續增加，既有個案亦已妥適處理；惟社會對物價仍有關切，請各部會持續主動回應並積極處理。

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