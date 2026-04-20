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    首頁 > 生活

    新北板橋溪北公園遊戲場升級 海洋森林探險主題多元體驗

    2026/04/20 17:41 記者賴筱桐／新北報導
    新北市板橋區溪北公園設置全新大型複合式遊具。（圖由板橋區公所提供）

    新北市板橋區溪北公園設置全新大型複合式遊具。（圖由板橋區公所提供）

    新北市板橋區溪北公園全新兒童遊戲場今天（20日）啟用，設置大型複合式遊具，以「海洋森林探險」為主題設計，結合立體攀爬網、方形鑽籠及管狀滑梯，還有搖滾盤及造型搖搖樂，滿足不同年齡層孩童需求，全區鋪設橡膠安全地墊搭配遮陽網，降低高溫曝曬影響。

    板橋區長陳奇正指出，板橋溪北公園地下停車場去年11月20日完工啟用，上方設置天幕籃球場、多功能舞台廣場，並改善周邊人行步道，區公所爭取市府景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，打造全齡共融休憩空間。

    陳奇正表示，溪北公園特色遊戲場為今年啟用的第3座遊戲場，位於沙崙國小對面，鄰近溪洲國小，是周邊里民與小朋友休閒運動的重要場所。為提升設施多元性與趣味性，在既有章魚遊戲場旁新設有攀爬、探索及溜滑等功能的遊戲空間，以安全、實用及多元化設計為核心。

    板橋區公所表示，公園設置全新大型複合式遊具，採用吸睛的「海洋森林探險」風格設計，巧妙結合立體爬網空間、方形鑽籠及管狀滑梯。此外，周邊配置搖滾盤、森林挑戰通道及多款造型搖搖樂，可有效訓練孩童的抓握力與平衡感；全區鋪設橡膠安全地墊並搭配耐候遮陽網，大幅提升緩衝保護力，並降低高溫曝曬影響。

    堂春里里長劉世標說，溪北公園鄰近學校及住宅區，平時使用率高，感謝市府重視地方需求，近年來各項公共工程推動，讓溪北公園整體煥然一新，生活環境大幅提升，新的遊戲場兼具挑戰性與趣味性，可促進孩童感官發展與探索能力。

    板橋溪北公園特色遊戲場設置共融式森林轉盤。（圖由板橋區公所提供）

    板橋溪北公園特色遊戲場設置共融式森林轉盤。（圖由板橋區公所提供）

    板橋溪北公園兒童遊戲場設置搖滾盤及多款搖搖樂。（圖由板橋區公所提供）

    板橋溪北公園兒童遊戲場設置搖滾盤及多款搖搖樂。（圖由板橋區公所提供）

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