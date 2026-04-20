前進休士頓 台南學生FIRST機器人大賽勇闖世界賽

由北門高中、新營高中、後壁高中及港明高中組成的聯隊「Mystery」晉級FTC世界賽。（記者王姝琇攝）

台南市學生參加FIRST機器人大賽台灣選拔賽表現亮眼，拿下2張前進美國休士頓世界賽門票。南科實中FRC 6998隊獲FRC世界賽資格；北門高中、新營高中、後壁高中及港明高中組成「Mystery」晉級FTC世界賽。

台南市政府今日辦理表揚暨授旗儀式，由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲表揚48支「2025-2026 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」獲獎隊伍，並為代表台灣出賽國際的2支隊伍授旗。

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南科實中FRC6998參加美國密西西比州Magnolia區域賽表現亮眼，榮獲聯盟賽季軍及卓越影響力獎（Impact Award），順利取得前進休士頓世界賽資格。隊長裴敬庭表示，從機構設計、電控程式到簡報表達，團隊每個環節都必須反覆測試、精準調整，讓整體表現到位。取得世界賽資格，不僅是對團隊長期投入肯定，也讓大家更有信心，朝更高層級的挑戰邁進。

聯隊「Mystery」成功取得世界賽門票。隊員表示，來自不同學校的成員在備賽過程中共同分工，運用SolidWorks進行結構設計與模擬分析，從基礎建模到受力與變形預測，不斷透過測試與修正優化機器人結構，兼顧效率與穩定性。此次晉級世界賽也讓大家更加確信，跨校合作不只是集結不同專長，更能在反覆討論與實作中，激盪出更成熟的設計成果。

教育局長鄭新輝表示，FIRST機器人大賽是全球具指標性的青少年科技競賽，分為FRC、FTC、FLL Challenge、FLL Explore及FLL Discover等組別，是學生展現創意設計、團隊合作與實作能力的重要舞台。教育局將持續整合課程推動、競賽展能與資源支持，讓學生不只在賽場上看見成果，也能在日常學習中持續累積實作與創新能力。

南科實中FRC 6998隊取得FRC世界賽資格，市府表揚授旗。（記者王姝琇攝）

市府表揚台南學生參加FIRST機器人大賽獲獎隊伍。（記者王姝琇攝）

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