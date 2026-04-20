副議長稱高雄大型醫院排班計程車不收敬老卡 籲社會局研議對策

高市副議長曾俊傑注意到大型醫院外排班計程車不一定收敬老卡，呼籲社會局協助解決。（副議長辦公室提供）

高市議會副議長曾俊傑今質詢指出，高雄大型醫院排班計程車不收敬老卡，導致市府美意全失，呼籲社會局研議解決對策，讓長輩方便使用敬老卡搭車就醫。

曾俊傑指出，2024年1月起，使用敬老卡搭乘特約計程車有每趟折抵50點（50元）優惠，今年7月起將實施新制，每趟次扣抵提高到85點，點數也從一年1200點改成每個月600點。

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他引述社會局統計，敬老卡使用比例最高是高雄捷運77.3%、台鐵14.9%，用在特約計程車只有最低的7.8%；而「就醫」是長輩使用敬老卡搭計程車主需求之一，使用率卻最低，原因是使用不方便，無論打電話或用APP預約特約計程車，常要等很久或根本打不進去，加上長輩不熟悉操作APP，乾脆放棄。

實際案例裡還有長輩雖然叫到特約計程車，最後卻被以刷卡機壞掉為由、要全改付現金，讓長輩覺得不舒服。

曾俊傑表示，高雄約有9千多輛計程車，其中僅2千輛屬於可刷敬老卡的特約車隊，除特約計程車不足，各大醫院排班車輛大多非特約車輛，致使長輩就醫後無法搭醫院排班車回家；今年7月起，市立醫院掛號費也可用敬老卡抵扣，但醫院門口排班計程車卻不能用敬老卡，讓這項福利措施如同只做半套。

曾俊傑建議社會局應與交通局、衛生局共同檢討及提出因應對策，讓長輩可以更方便就醫。

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