苗栗家扶相見歡 凝聚認養人與兒少溫暖情誼

苗栗家扶中心為感謝認養人長年對認養兒少的付出，舉辦「因為有您 幸福童行」相見歡活動，邀請受扶助家庭、孩子們參與。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗家扶中心為感謝認養人長年對認養兒少的付出，今（19）日在苗栗三義西湖渡假村辦理苗栗家扶相見歡「因為有您．幸福童行」活動，苗栗縣副縣長賴香伶與苗栗家扶中心主任蔡慶珉等人感謝認養人的付出與慷慨解囊，也期許被認養者能成長茁壯，習得正向能量早日脫貧，並成為1名懂得思源的人，用生命影響生命。

苗栗家扶中心在地深根56年，仰賴著4600多位的認養人以及捐款人的認同和贊助，持續性地為全苗栗縣18鄉鎮市938戶的弱勢家庭、1557位兒少提供各項專業服務。今天共有55位認養人及眷屬邀請扶助兒少共186名參與，活動包含括趣味活動、西湖探險等活動，在遊園挑戰任務的過程中，相互交流生活近況，展現愛與關懷，留下美好回憶。

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值得一提的是，認養年資長達15年的郭先生，是家扶的自立青年，年幼時與3位手足僅能仰賴母親微薄的收入因應生活，幸得家扶協助，讓母親得以稍稍喘息。而認養人的陪伴更深植在心裡，感受到的關心成為他童年溫暖的記憶，也在心中許下心願—自己也要成為接住孩子的人。長大後，這份心願化為行動，郭先生也訂下每年增加認養1位孩子的目標，至今已認養16名孩子，希望自己能夠持續的關心孩子的成長。

蔡慶珉指出，此次相見歡活動邀請各縣市的認養人歡聚苗栗，與自己認養的孩子見面話家常，也讓孩子們有機會當面向認養人們致謝，透過認養人的關心與幫助，使一顆顆的希望種子在愛的灌溉及陪伴的滋潤下逐漸成長茁壯，習得正向能量早日脫貧。

賴香伶則期盼在場受扶助的家庭、孩子們，得到他人的幫助，心懷感恩之外，自己也要努力，才能突破生活的困境，未來有能力成為助人的一方，讓社會上良善的循環持續下去。

受扶助家庭、孩子們與認養者一起參與相見歡活動，增進彼此情誼。（圖由苗栗縣政府提供）

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