打造竹縣「庫肯霍夫」 竹北「陌上花開」波斯菊花海正美

新竹縣竹北市的「陌上花開」波斯菊花海，紅白粉3色，搭配綠油油的莖、葉，美不勝收。（記者黃美珠攝）

時值荷蘭號稱「世界上最大花園」的庫肯霍夫公園正舉行一年一度的鬱金香花季，新竹縣竹北市的「陌上花開」，雖然只有兩公頃，但也正在上演著紅、白、粉3色爭妍的波斯菊花海，用明亮的色塊營造出的花海盛景，讓田野猶如披上了一塊花地毯，賞心悅目，也讓人不知不覺邁開腳步、動起來。

竹北市長鄭朝方說，過去竹北「陌上花開」都在歲末登場，今年首度在春天舉辦，剛好撞上世界有名的荷蘭庫肯霍夫公園鬱金香花季。

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曾見識過庫肯霍夫公園30多公頃、超過700萬株球莖花卉爭妍比美的遊客說，雖然「陌上花開」的花田僅有2公頃，但首波紅、白、粉3色波斯菊花海所營造的美景，卻也不輸庫肯霍夫公園的鬱金香花田，稱得上是小而美。

市公所表示，陌上花開的花海是用灑種後，任由其抽芽、綻放的，跟庫肯霍夫所展的球莖花卉不太一樣，但一樣經過設計，呈現調和的色塊營造數大就是美的場景。

其中紅色波斯菊共灑了21公斤的種子，白色波斯菊12公斤，粉色波斯菊則是32公斤，後續5月1日登場的向日葵也準備了25公斤的花種。

即日起到下週日（26日）的主秀是波斯菊，紅、白、粉3種花色在白晝，搭配上綠油油的莖、葉，顯得格外粉嫩清新，入夜後則有小星星燈點綴，跟綻放金黃色光芒的電子稻穗，又構築出不一樣的繁花勝景。

新竹縣竹北市的「陌上花開」波斯菊花海，紅白粉3色，搭配綠油油的莖、葉，美不勝收。（記者黃美珠攝）

荷蘭庫肯霍夫公園每年春天的鬱金香花季，用明亮的色塊做展場設計，成為舉世聞名的季節限定打卡名所。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市民不用遠求歐洲，在竹北鳳岡也有自己的小「庫肯霍夫」。（記者黃美珠攝）

荷蘭庫肯霍夫公園的鬱金香花季，舉世聞名。（記者黃美珠攝）

荷蘭庫肯霍夫公園每年春天的鬱金香花季，用明亮的色塊做展場設計，成為舉世聞名的季節限定打卡名所。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北「陌上花開」花田中，有稻草堆圈圍出的親子遊戲區，簡單的奔跑和傳球，就平添親子實質互動的樂趣。（記者黃美珠攝）

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