臭氣飄散台東市區還與電音趴共鳴 元凶是農地施肥不當

台東市區昨天飄臭，環保局連夜查出臭源來自一處農田。（台東縣府提供）

台東市區昨天有很多市民反映空氣飄散臭味，甚至森林公園周邊、新園地區、部分市區環境出現明顯異味，昨晚縣府舉辦的電音派對現場也聞臭。環保局接獲陳情後，立即啟動稽查程序，並連夜派員前往熱點區域監測，確認異味來源是特定農地施肥不當所致，已要求行為人改善。

環保局表示，由於正值夜間且農地大多無路燈設施，增加了稽查的難度與挑戰經現地勘查與追蹤發現，異味主因為周邊農田進行施肥作業，導致未經妥善防制處理之肥料產生惡臭。針對此類影響公眾生活環境之行為，環境保護局已依環境保護相關法令進行裁處，並要求行為人限期完成改善共計一處，以確保市區空氣品質與居民休閒環境不受侵害 。

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環保局說明，獲報後第一時間派員前往熱點區域監測，確認異味來源係特定農地施肥不當所致，發現地點包括新園地區及森林公園附近農田共計一處。肥料產生的異味已違反相關規定，環境保護局除依法處分外，也命行為人即刻採取覆土或其他阻絕惡臭之措施。

為防止類似情事再次發生，已強化對農田施肥熱點的巡查頻率，並將持續追蹤改善成效，若逾期未改善將採連續處罰，確保法治公權力落實於每一處環境角落。環保局呼籲，農耕施肥期間應落實環境管理責任，採取覆土或使用完全發酵之有機肥等防制手段，避免因異味排放造成公眾困擾。環境保護不應有假期，維護純淨空氣有賴農友與全體縣民自覺。

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