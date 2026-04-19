辭職照顧罹癌父5年...雲林女重返職場當繪圖員實現美術夢

賴彩葳現已提起畫筆，實現美術夢，現穩定在虎尾一家毛巾廠擔任繪圖人員。（記者李文德攝）

家住雲林斗南的賴彩葳，為了照顧罹患口腔癌的爸爸，辭去工作將生活重心轉向家庭，不過長久時間下她期盼能夠重返職場，更希望能夠追回美術夢想。因此她向虎尾就業中心申請「婦女再就業計畫」，現已提起畫筆擔任毛巾廠繪圖人員。她表示，不僅能發揮專長，也逐漸建立對生活的信心。

賴彩葳表示，父親是一名廟宇彩繪師，因此她小耳濡目染，對美術產生熱愛，大學時如願考到應用美術系，希望能夠走出自己的藝術道路，不過畢業後迫於現實就業壓力，讓她只能暫放夢想，投入與美術無關的行政文書工作，漸漸地和最初的夢想走遠。

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她表示，為了全心陪伴及照顧罹癌父親，5年前辭去工作，生活重心完全轉向家庭，但長時間離開職場漸感到焦慮，因此去年尋求協助，成為「婦女再就業計畫」的服務對象，人生也在此出現新的轉機。現順利媒合至虎尾三葉棉織廠擔任繪圖人員，重新拿起畫筆，像是找回久違的自己，不僅能發揮專長，也逐漸建立對生活的信心，

虎尾就業中心主任廖家偉表示，「婦女再就業計畫」今年4月起放寬申請條件，只要離開職場滿180天以上婦女皆可申請參加，婦女先向公立就業服務機構求職登記並申請報名計畫後，不限由機構推介或自行就業，皆符合領獎勵金資格。

廖家偉指出，就業獎勵金由原本需就業滿90天一次發給3萬元，調整每滿30天可請領1萬元，最高可領6萬元，讓婦女重返職場初期，獲得更即時支持與鼓勵，減輕重新適應工作的壓力。

賴彩葳現已提起畫筆，實現美術夢，現穩定在虎尾一家毛巾廠擔任繪圖人員。（記者李文德攝）

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