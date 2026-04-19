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    首頁 > 生活

    鄭朝方為春日的「陌上花開」化身皮克敏

    2026/04/19 08:12 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市長鄭朝方為春日的「陌上花開」化身皮克敏，昨天深夜突然曬照，令人驚喜。 （取自鄭朝方臉書）

    新竹縣竹北市長鄭朝方為春日的「陌上花開」化身皮克敏，昨天深夜突然曬照，令人驚喜。 （取自鄭朝方臉書）

    新竹縣竹北市「陌上花開」活動，從竹北西區移師到西北區的鳳岡路2段田野舉行，也從冬季歲末變成了春日活動。市長鄭朝方昨天深夜突然化身最近很夯的手遊「皮克敏」，同步在臉書和Threads發文替活動造勢，號召今天下午2點過後，大家跟家人一起到鳳岡花田走走，也能順便遛遛自家皮克敏，在竹北「陌上花開」一起打卡。

    昨晚的「皮克敏方」，堪稱鄭朝方史無前例的造型大突破，但也成功收穫一波皮克敏粉絲的喜愛。

    鄭朝方說，這次的陌上花開春日序曲共2個篇章，即日起到下週日（26日）是第1篇章，以波斯菊為主角，取名「波斯菊盛開・同心成圓」，第2篇章則是5月1日到3日，由金燦燦的向日葵接棒，名為「向日葵花田・向陽而行」。

    比較特別的是，他們首次在花田加入了星夜小徑，盡展花海從白天到夜裡的不同樣貌。原本還安排昨晚跟5月2日晚上，邀請100名竹北市民在點點星海下，於花田邊自由觀星或練瑜伽放鬆身心。可惜昨晚首場因天候不佳而延期，將改在5月1日舉行。

    鄭朝方說，今天（19日）跟5月2日、3日的下午2點，各有250名幸運兒可參加「花映心語」活動，由工作人員引導採摘波斯菊，再做成花瓶相框，其中50名是開放現場報名的。

    新竹縣竹北市長鄭朝方說，今年的「陌上花開」還闢有星夜小徑，讓人一覽與白日不同姿態的「花樣」。（取自鄭朝方臉書）

    新竹縣竹北市長鄭朝方說，今年的「陌上花開」還闢有星夜小徑，讓人一覽與白日不同姿態的「花樣」。（取自鄭朝方臉書）

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