端午假期馬祖航線4/20上午9點開放訂位

今年端午節假期自6月19日至6月21日有3天連假，離島馬祖管制航線自明天（20日）上午9時起開放訂位。（記者俞肇福攝）

今年端午節假期自6月19日（週五）至6月21日（週日）有3天連假，離島馬祖管制航線自明天（20日）上午9時起開放訂位。

針對端午離島管制航線，民航局規劃6月18日（四）至6月22日（一）為航空疏運期；馬祖航線134架次、9155個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

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各航空公司已實施「連假機票退票分級制」，航班起飛前退票將分為3個不同階段的酌收費用，退票手續費最高從1○％提高至3○％，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

今年端午節假期自6月19日至6月21日有3天連假，離島馬祖管制航線自明天（20日）上午9時起開放訂位。（記者俞肇福攝）

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