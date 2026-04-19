大甲媽起駕 中市環保局清出12.8公噸垃圾

清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計12.8公噸。（環保局提供）

大甲媽祖遶境進香於17日晚間正式起駕，展開為期9天8夜、全程約340公里的徒步遶境，台中市環境保護局統計，今年沿途即時清理垃圾與炮屑，已清出約12.8公噸一般垃圾，及60公斤資源回收物。

環保局表示，今年動員超過200名清潔人員、逾3000名環保志工隨行大甲媽祖起駕，守護環境，沿途即時清理垃圾與炮屑，以最快速度恢復市容整潔，讓信仰與環境共好同行。

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許多志工長年投入遶境環保行列，參與第5年的林小姐就表示，希望大家一起做好分類、減少垃圾，讓環境負擔降低；林先生也說，感受信仰力量的同時，也主動隨手撿拾垃圾，以行動支持環保，讓遶境更具意義。

環保局呼籲信眾在參與遶境同時，一起實踐環保行動，如減少焚香、燒金紙與燃放鞭炮，並落實垃圾分類與資源回收，用行動守護這片土地。

大甲區清潔隊已於人潮密集路段設置資源分類架，並安排人員現場協助分類，提升回收效率，提醒民眾可自備環保餐具與水壺，減少一次性用品使用，讓遶境不只虔誠，也讓環境更永續。

清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計12.8公噸。（環保局提供）

清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑。（環保局提供）

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