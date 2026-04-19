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    首頁 > 生活

    各地氣溫回升！南部上看34度 週四又有鋒面報到

    2026/04/19 06:48 即時新聞／綜合報導
    今日白天起北部及宜花氣溫回升，高溫可以來到27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域更可達33、34度。（資料照）

    今日白天起北部及宜花氣溫回升，高溫可以來到27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域更可達33、34度。（資料照）

    中央氣象署指出，今（19日）東北季風稍減弱，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東及恆春半島地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。今日白天各地氣溫回升，各地偏熱。

    氣溫方面，白天起北部及宜花氣溫回升，高溫可以來到27至29度，中南部普遍來到30度以上，南部內陸區域更可達33、34度，白天外出活動請注意防曬並多補充水分，午後前往山區活動也請攜帶雨具備用。入夜各地仍有涼意，夜晚最低溫約在18至20度。

    空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一（20日）起環境轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚稍涼，西半部日夜溫差大。週一花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；週二（21日）東半部地區有局部短暫陣雨，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

    週三（22日）環境再轉為偏南到東南風，各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫陣雨。週一至週三高溫預測，台灣各地及澎湖27至29度，金門25至26度，馬祖20至22度；低溫方面，台灣各地19至23度，澎湖約23度，金門20至21度，馬祖17至18度。

    週四（23日）鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨。週五至週六（24日及25日）受東北季風及華南雲雨區影響，各地天氣較涼。24日、25日中南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 29 20 ~ 29 25 ~ 31 21 ~ 27

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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