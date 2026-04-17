「川伯的美食地圖」再上菜 推薦雙溪區山藥好滋味

國民黨新北市長參選人李四川推出「川伯行程的美食地圖」。（擷取自李四川臉書）

國民黨新北市長參選人李四川17日推出走訪新北市雙溪區，實地探訪在地山藥特色店家，品嚐以雙溪土種山藥製成的蜂蜜奶昔，影片中李四川提到新北市「一鄉一特色」的觀光資源，並強調雙溪山藥「不是水管種的，是種在土裡的」，展現對在地農產的深入了解。

李四川提到，觀光要接地氣，才知道在地的美味，他笑說，聽說台北市長蔣萬安偷偷來雙溪沒揪，下次換他帶路，喝一杯真正「土裡的滋味」，影片發布後，蔣萬安於貼文下方留言「我隨時在線，等著川伯帶路，我們一邊交流雙北市政、一邊品嚐新北美食」李四川隨即回覆「好喝不分雙北，做事不分你我，萬安市長，這攤我做東，先乾一杯『種土裡的』，路再慢慢帶」雙方互動輕鬆，展現雙北合作的友好默契。

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李四川競選總部表示，「川伯行程的美食地圖」為李四川臉書社群影片系列，以短影音紀實形式，跟拍李四川拜會地方的忙碌行程，在移動與休息間隙走訪在地特色美食及店家，結合觀光推廣與地方產業介紹，要和年輕朋友用美食交朋友。

國民黨新北市長參選人李四川推出「川伯行程的美食地圖」。（擷取自李四川臉書）

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