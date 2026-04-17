竹崎高中進軍FRC機器人世界賽決賽 縣府再度補助200萬

竹崎高中「FRC 7551」備戰FRC美國休士頓世界賽。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣竹崎高中獲嘉義縣政府補助200萬元，月初參加全球頂尖青少年機器人競賽FRC美國紐約區賽，獲得工程啟發獎晉級世界賽，29日再度赴美，到休士頓參加決賽，縣府再補助200萬元，鼓勵學生保持「接軌世界」熱情，在國際賽場展現韌性。

翁章梁今天到竹崎高中聆聽學生分享比賽的收穫及備戰方向。他說，AI時代來臨，台灣人扮演重要角色，而教育就是關鍵，培育優秀人才進而為台灣注入競爭力。

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翁章梁說，很多東西無法從書本獲得，包含人與人的互動，或是進入全新的環境，都能為人生帶來影響，鼓勵竹崎高中學子把握機會出國，在世界賽拿出最佳表現。

竹崎高中機器人隊伍「FRC 7551」隊長林哲承說，將借鏡外國強隊經驗，調整自身機器人結構，如將球倉改大、高度調高、底盤加大、增加重量，讓世界看見台灣的軟實力、硬實力；公關組長吳家臻說，美國隊伍強勁，最初很緊張，但眾人克服壓力，專注取得世界賽門票，要向世界證明，山區小孩也能站上世界舞台。

竹崎高中4月8日在紐約區賽獲得工程啟發獎，是該區賽唯一一支進入世界賽的台灣隊伍，締造隊史最佳紀錄，4月29日將與全國另7支隊伍代表台灣前進世界賽，與全球600支隊伍競技。

教育處長李美華說，縣府推動國際競賽參與補助計畫邁入第4年，竹崎高中參加紐約區賽縣府補助200萬元，這次晉級休士頓決賽再補助200萬元，希望鼓舞學生勇闖世界。

竹崎高中「FRC 7551」隊伍將代表嘉義縣赴美競賽，縣長翁章梁（後排左6）到校勉勵。（嘉義縣政府提供）

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