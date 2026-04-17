廠商越掃越虧？台北市鄰里公園落葉堆積 垃圾無人清

台北市多處鄰里公園出現髒亂無人處理的情況。（台北市議員陳怡君提供）

台北市鄰里公園管理從公園處回歸區公所剛滿1年，在中山、大同、大直等區都發生公所委外清潔打掃單位人力不足，造成落葉堆置、垃圾無人清理狀況。台北市議員陳怡君說，滿地落葉已經讓里長很無力，也有長者反映蚊蟲因此增加，但不合理的合約也讓廠商收越多、虧越多。民政局長陳永德說，將全面檢視各區合約，整合成全市一致。

台北市鄰里公園在柯市府時期，將鄰里公園從區公所移交給工務局公園路燈工程管理處管理，但不少里長反應回歸區公所管理更有效率；台北市長蔣萬安上任後，2025年起將鄰里公園的業務重新移轉給區公所。但今年初的中山區里長座談時，就有里長提案要求管理單位回歸公園處。

請繼續往下閱讀...

台北市議員陳怡君今（17）日在市議會民政部門質詢時，播放前幾日到多個公園拍攝的畫面，包括大直區力行3號公園、中山區復華公園、中山區錦洲公園，雖然里長已經很用心地帶鄰長、志工清掃，幾乎每個里都遇到相同的狀況，還是有滿地落葉，無法清掃乾淨；力行3號公園的落葉更是多到撲滿磁磚，走路3、4分鐘都是落葉，里長已經無能為力，廠商被罰款了，也不能解決任何問題。甚至是公園處管理的線形公園，運動的民眾看到落葉無人掃，自己動手掃成一包，卻還是沒人來把落葉收走。

陳怡君指出，有廠商反映，整個環境清潔維護合約9個月費用145萬元，扣掉聘請3個員工後，所剩不多，還不包括清運廢棄物、葉子進焚化爐的費用，廠商等於收越多垃圾、落葉就賠越多，導致有些公園永遠掃不乾淨。檢視其他區的合約，有些則是有進算公園面積跟清運，要求民政局全面檢視12個區公所的合約，給廠商合理的利潤，還民眾乾淨的公園。

民政局長陳永德說，中山、松山、大同是同一個標發包，允諾全面檢視合約的合理性，並整合成全市一致；民政局也補充說，將請區公所巡查人員及相關業務同仁協助至鄰里公園處理，並請履約廠商限期改善，未來將採最有利標方式招標，篩選更合適的清潔廠商。

台北市多處鄰里公園出現髒亂無人處理的情況。（台北市議員陳怡君提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法