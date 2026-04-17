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    首頁 > 生活

    澎湖岐頭遊客中心涼亭成機車停車場 澎管處將追查開罰

    2026/04/17 09:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    岐頭遊客中心前木製涼亭，變成機車停車場。（記者劉禹慶攝）

    岐頭遊客中心前木製涼亭，變成機車停車場。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀光旺季尚未正式揭開序幕！但原本是提供搭船民眾或遊客小憩的木製涼亭，卻搖身一變成為機車停車場，密密實實擺放，根本未留人員立足空間，這個亂象就出現在澎湖北海岐頭遊客中心，主管的澎管處北海站已與澎湖監理站聯繫，全面清查車牌追車主，將開罰告發，遏止此一亂象。

    岐頭遊客中心是澎湖前往東海離島（如員貝、鳥嶼、澎澎灘）的主要樞紐，離島交通船在此載運民眾，觀光旺季也有快艇接駁遊客，澎管處為了讓搭船旅客及民眾，能有休息歇腳之處，因此斥責興建木製涼亭，雖然旁邊也有附設停車場，但卻因位置較遠，加上無遮陽設備，不少通勤的離島民眾貪圖方便，直接將機車停放在涼亭中，變成臨時停車場。

    由於亂象存在多時，澎管處苦無法源依據開罰，眼見觀光旺季即將展開，3月底行文澎湖監理站，依據車牌號碼查詢車主，赫然發現大都是在離島上班的公務人員或教師，卻圖一時方便，大喇喇知法犯法，直接把木製涼亭當作停車場停放，不管自己方便卻造成別人不便，更嚴重影響澎湖觀光形象。

    澎管處已根據澎湖監理站提供車主資料，逐一通知車主移車，並與澎湖監理站研議法條開單告發，希望遏阻岐頭遊客中心任意停放機車亂象。另外開罰之餘，澎管處也著手進行岐頭機車停車格遮雨棚修復計畫，並提醒岐頭往東海通勤機車族，依照規定停放機車，多走幾步路合規停放機車，才不會吃上紅單。

    機車整齊排列，將涼亭座椅也淹沒。（記者劉禹慶攝）

    機車整齊排列，將涼亭座椅也淹沒。（記者劉禹慶攝）

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