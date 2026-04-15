大肚山火燒山傷及石虎、梅花鹿？農業局允盤點：檢討防火林帶成效

台中市農業局長李逸安說，會檢討防火林帶功效。（記者蘇金鳳攝）

清明節前後，台中大肚山發生多起火燒山，民進黨市議員張家銨、蔡耀頡今天在市議會指出，市府為解決大肚山火燒山問題建置「防火林帶」，但今年3月全市墓地高達183件，防火林帶根本沒有成效，要求市府重新檢視其功能，盤點因多次火燒山，傷害到野生動物的情形。

農業局長李逸安說，從2022至2025年共建置4.65公頃防火林帶，多半設置在大肚山民眾活動較多區域如公墓，也有跟相關機關還有如山林復育協會研究如何防制，防火林帶在今年的火燒山大約燒毀了1公頃左右，只有一些成效，會進行檢討，至於影響多少野生動物，會進行盤點。

請繼續往下閱讀...

議員張家銨說，農業局自2022年起在大肚山建置3條、面積約4.65公頃的防火林帶，等待樹長大來進行防制。

張家銨說，防火林帶固然是長期方向，但在樹木尚未長成、林帶功能尚未完整前，市府更應提出短期具體作為，應針對公墓周邊5至10公尺範圍建立環狀防火帶、加強高風險植栽清除頻率、結合消防與民政系統建立高風險熱點清冊等。

張家銨提醒，大肚山不僅是台中重要的生活環境與景觀，更是石虎、梅花鹿及多種鳥類的重要棲地，頻繁火災已經構成實質生態的影響，擔心這些野生動物因幾次大火，生命受到影響，要求市府盤點並提出解決辦法。

台中市議員張家銨（右）、蔡耀頡（左）要求正視大肚山火燒山頻頻發生的問題。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法